Grški princ stopil pred matičarja

Zaročni prstan je Philippos svoji izbranki nataknil na grškem otoku Itaka. FOTO: Instagram

Sledi še cerkvena poroka

Nina je za najpomembnejši dan v svojem življenju izbrala belo opravo, a se je namesto za tradicionalno poročno obleko odločila za zimski kostim.

Tik pred iztekom leta sta si kljub protikoronskim ukrepom ter omejitvam gibanja in druženja večno zvestobo obljubila grški princin njegova izbranka. Skromen civilni obred je potekal v zasneženem St. Moritzu, na mondenem švicarskem smučišču, priljubljenem pri slavnih in bogatih, tudi grški princ in Flohrova, ki sicer živita v New Yorku, tja rada in redno zahajata, ne nazadnje je Nina po rodu Švicarka.Pred matičarjem sta ženinu in nevesti družbo delala le očeta, grški kraljin milijonar, precej skromna pa je bila tudi nevestina obleka. Nina je za najpomembnejši dan v svojem življenju sicer izbrala belo opravo, a se je namesto za tradicionalno poročno obleko raje odločila za zimski kostim, vse skupaj pa je popestrila z veliko belo pentljo, ki si jo je pripela v lase. Ženin, ki velja za enega najbolj privlačnih evropskih plemičev, je izbral temno modro obleko in kravato v svetlejšem odtenku modre. Obema je ves čas civilnega obreda na ustnicah igral nasmeh, držala sta se za roke in bila na splošno videti zaljubljena do ušes.Par se je sicer zaročil letos poleti in ob tej priložnosti je 32-letna kreativna direktorica za letalsko družbo VistaJet na svojem profilu na instagramu s sledilci delila nekaj fotografij, ki jih je posnel Philipposov starejši brat princ»Najdražji Philippos. Ljubim te danes, ljubila te bom jutri in večno. Zaradi tebe sva srečnejša, boljša in močnejša. Komaj čakam, da bova preostanek življenja preživela skupaj,« je takrat zapisala Nina, novico o zaroki pa so septembra potrdili tudi prinčevi starši: »Njuni visočanstvi kralj Konstantin in kraljicaz velikim veseljem oznanjata zaroko med svojim najmlajšim sinom, princem Philipposom, in Nino Nastassjo Flohr, hčerko Thomasa Flohra inFlohr. Zaročila sta se na grškem otoku Itaka v začetku poletja, podrobnosti glede poroke bodo objavljene naknadno.« Takrat so seveda vsi pričakovali, da bo par pripravil veliko slavje, na katerem se bo trlo kraljevih glav z vseh koncev Evrope, ne nazadnje je Philippos krstni boter britanskemu princu, njegova krstna boter in botra pa sta mož britanske kraljice princin pokojna princesaA pandemija je paru nekoliko prekrižala načrte, čeprav menda za bolj ugoden čas mladoporočenca načrtujeta še cerkveno poroko in razkošno zabavo, najverjetneje v Grčiji.