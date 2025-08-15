Grozno! Vdova Elvisa Presleyja hčerki izklopila aparate za vzdrževanje življenja?

Brigitte Kruse in Kevin Fialko, nekdanja poslovna partnerja vdove Elvisa Presleyja, Priscille Presley, sta ta teden na okrožnem sodišču okrožja Los Angeles vložila tožbo, v kateri jo obtožujeta goljufije, kršitve pogodbe in drugih civilnih prekrškov, poroča NBC News.

V tožbi se trdi, da si je Presleyjeva prizadevala utrditi svoj položaj na vrhu Elvisovega finančnega imperija in da pospešila smrt svoje hčerke Lise Marie Presley. Kruseva, dražiteljica, specializirana za Elvisove predmete, in Fialko, zbiratelj spominkov, trdita, da sta leta sodelovala s Priscillo. Po navedbah tožnikov je Lisa Marie načrtovala, da bo svojo mater odstavila z mesta glavne upraviteljice družinskega sklada za življenjsko zavarovanje.

»Jaz sem kraljica. Jaz vodim Graceland«

Ko je Lisa Marie januarja 2023 doživela srčni zastoj in so jo odpeljali v bolnišnico, je Priscilla izkoristila situacijo, trdita tožnika. Tako naj bi le nekaj ur po hospitalizaciji dala dovoljenje za izklop aparatov za vzdrževanje življenja, v nasprotju s hčerkino pisno željo, da se njeno življenje podaljša v največji možni meri, skladni s sprejetimi medicinskimi standardi.

Tožba vsebuje tudi domnevno izjavo, ki jo je Priscilla podala teden dni po hčerini smrti: »Jaz sem kraljica. Jaz vodim Graceland.« Tožilci to izjavo navajajo kot dokaz, da je bil Priscillin glavni motiv pridobiti nadzor nad družinskim premoženjem in ne skrb za dobrobit hčerke.

Odvetnik Marty Singer, ki zastopa Priscillo Presley, je obtožbe zavrnil kot »sramotne, neutemeljene in popolnoma izmišljene«. Dodal je, da bo primer zavržen, in poudaril, da vnukinja Priscille Presley, igralka Riley Keough, v celoti podpira svojo babico in tožbo smatra za zlonameren poskus omadeževanja njenega ugleda.