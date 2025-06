Grožnje poroki Jeffa Bezosa: »Zadušijo naj se s poročno torto!«

Medtem ko se Jeff Bezos in Lauren Sanchez pripravljata na razkošno poroko v Benetkah, lokalni aktivisti načrtujejo nekaj precej manj romantičnega.

Po poročanju medijev so zagrozili, da bodo motili poroko in povzročali zmedo.

Mogoča podražitev zaradi motenj v oskrbi

Lokalni prebivalci so zaradi teh groženj zaskrbljeni. Bojijo se, da bi dogajanje povzročilo dvig cen v mestu, zlasti če bi protestniki zaprli glavne vodne poti in s tem upočasnili dostavo blaga.

Nekateri udeleženci protestnega gibanja so, kot poroča italijanska izdaja revije Vanity Fair, izjavili:

»Če bo treba, se bomo vrgli v kanal. Poskrbeli bomo, da se bodo s poročno torto skoraj zadušili.«

Skupina je poudarila še, da ne nasprotuje poroki, temveč imajo težave z Bezosom kot simbolom tehnokratskega fevdalnega gospodarja, ki se obnaša, kot bi bil nad vsemi, navaja New York Post.

Bojkot vodnih poti lahko močno ohromi oskrbo

Aktivisti so napovedali morebitno zaporo glavnih vodnih poti, kar naj bi prav v dneh poroke konec tega meseca močno prizadelo oskrbo.

Predstavnik ene od lokalnih trgovin je za New York Post povedal:

»Če bodo blokirali Veliki kanal, po katerem zjutraj vozijo dostavljavci, do nas ne bo prišlo nobeno blago. To bi povzročilo velike težave.«

Za zdaj še ni jasno, ali imata Bezos in Sanchezova pripravljene ukrepe za preprečitev motenj.

Manj razkošno od prvotnih načrtov

Kljub govoricam o dragih pripravah naj bi par z vidika razkošja dokaj oklestil dogodek. Vir blizu bodočima mladoporočencema je za The Blast povedal, da je dogodek doživel prenovo in bo bolj zadržan ter ne pretirano razkošen.

Razlog za takšno odločitev naj bi bil odziv javnosti na Blue Originov ženski vesoljski polet, ki ga je veliko ljudi dojemalo kot nepotrebno hvalisanje.

A ne glede na vse naj bi se slavje odvijalo na izjemno lepih in ekskluzivnih lokacijah, vključno s Fondazione Cini, starodavnim samostanom na otoku San Giorgio Maggiore.

V dogodke bo vključena tudi Bezosova superjahta Koru, vredna 500 milijonov dolarjev.

Bezos zadev ne bo prepuščal naključju

Jeff Bezos je bil pred razmerjem z Lauren Sanchez med letoma 2003 in 2019 poročen z MacKenzie Scott. Ker takrat nista imela predporočne pogodbe, je moral po ločitvi bivši ženi v delnicah Amazona prepustiti več kot 38 milijard dolarjev.

Ker noče ponoviti te napake, pripravlja natančno predporočno pogodbo. Kalifornijski odvetnik Alphonse Provinziano je za RadarOnline pojasnil:

»Bezos si želi pogodbo, ki bo kos vsakemu pravnemu izzivu.«

Poudaril je, da bo moral ženin popolnoma razkriti svoje premoženje, saj bi morebitno skrivanje lahko vodilo do razveljavitve pogodbe na sodišču.

»Pri nekom s tolikšnim premoženjem to pomeni pripravo obsežne dokumentacije, ki vključuje kompleksne računovodske in poslovne dogovore,« je še dodal odvetnik.

Skratka: Benetke v pričakovanju poroke enega najbogatejših parov na svetu prehajajo v stanje pripravljenosti in nihajo med razkošjem, zvezdami in uporniškimi protesti, piše The Blast.