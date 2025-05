Na newyorškem zveznem sodišču so ta teden potrdili 12 članov porote v sodnem procesu proti glasbeniku in producentu Seanu Combsu - Diddyju. Uvodna nagovora sta imela tožilstvo in obramba, zaslišali so prvi priči. Tožilstvo je že v ponedeljek predvajalo videoposnetek Combsovega napada z marca 2016 na nekdanjo varovanko, pevko Cassie Ventura, zaslišalo varnostnika Israela Floreza, ki je posredoval, in spolnega delavca Daniela Philipa, v torek pa je pričala tudi Venturova. Diddy je bil aretiran septembra lani, odtlej je v priporu v Brooklynu. Petinpetdesetletni Combs je obtožen trgovine z ljudm...