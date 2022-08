Grozljiva usoda Ashtona Kutcherja: zaradi bolezni oslepel in oglušel

Ashton Kutcher je razkril, da zaradi avtoimunske bolezni ni mogel videti, slišati ali hoditi. »Pred dvema letoma sem imel to čudno, zelo redko obliko vaskulitisa, ki mi je zrušil vid, zrušil mi je sluh, zrušil mi je, kot, vse ravnovesje,« je Kutcher dejal v napovedniku oddaje Running Wild with Bear Grylls: The Challenge.

44-letni igralec pa je razkril, da je po tej avtoimunski bolezni trajalo približno leto dni, da je ponovno normalno zaživel in so simptomi izzveneli. »Srečen sem, da sem živ,« je še dodal oče dveh otrok, ki ju ima z ženo Milo Kunis. Zvezdnik, ki je popolnoma okreval, je dejal, da po tej težki zdravstveni preizkušnji ne dovoli, da bi mu na poti do uspeha stal kakršen koli izziv.

Vaskulitis je resna sistemska avtoimunska bolezen, ki najpogosteje prizadene celotno telo. Kaže se s splošnimi znaki, kot so oslabelost, utrujenost, bolečine v sklepih, mišicah, vročina, hujšanje ter drugi organsko specifični znaki. Obstajajo različne vrste vaskulitisov, vsi pa pomenijo nujno stanje v revmatologiji.