Grozljiva pričevanja iz kroga veljakov: prinčevi otroci so jih pljuvali

Princ Faisal je član vplivne rodbine Al Saud. FOTO: Reuters Pictures

V Parizu so sprožili kriminalistično preiskavo zoper savdskega princa, ki so ga nekdanje zaposlene obtožile, da je z njimi ravnal kot s sužnjami, sumijo ga storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Po več letih zlorab je sedmerici filipinskih državljank uspelo pobegniti in po pomoč so se obrnile na francosko organizacijo, ki se bori proti novodobnemu suženjstvu. Zaposlenim so med drugim povedale, da jim je princvzel potne liste, njemu in njegovi družini pa so morale biti na razpolago 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Tudi kaznoval jih je, če so kaj storile narobe, ali pa se je komu od članov njegove družine le zazdelo, da so kaj storile narobe. Svojim otrokom je princ Faisal dovolil, da so zaposlenim pljuvali v obraz, celo spodbujal je to, one pa so morale to vse tiho prenašati, če je kateri od prinčevih otrok zajokal, vseeno iz kakšnega razloga, so bile kaznovane. Ena od žensk je zaposlenim v organizaciji povedala, da je nekoč med obiskom enega od pariških parkov otrokom kupila sladolede, vsakemu po enega, saj so si to zaželeli in vedela je, da mora ustreči vsaki njihovi želji, a se je hkrati ves čas bala, da ne bi najmlajšega po njem bolel trebuh, saj bi bila v tem primeru kaznovana.Ženskam, stare so med 38 in 51 let, princ ni dovolil, da bi legle k počitku, preden sta v posteljo odšla on in žena, kar je bilo običajno okrog treh ponoči. A če sta onadva nato poležavala običajno do poldneva, so morale zaposlene ob sedmih zjutraj zbuditi otroke in jih pripraviti za šolo, pogosto pa so vstajale tudi ponoči, če je kdo kaj potreboval. Ko se je rodil prinčev najmlajši, je morala ena od zaposlenih več mesecev spati na tleh spalnice zakoncev, kjer je bila tudi otrokova posteljica. Tako je lahko hitro posredovala, ko je malček zajokal, in preprečila, da bi se prinčeva žena prebudila. Princ jim ni privoščil niti hrane, jedle so lahko le tisto, kar sta z ženo pustila na krožnikih, če je kuhar predčasno zaklenil kuhinjo, so ostale lačne in lakota je bila pogosto tako huda, da so jokale. Plačilo, ki so ga ženske prejele, je znašalo 300 evrov na mesec. Na veleposlaništvu Savdske Arabije v Parizu zadeve niso želeli komentirati.