Grozljiva izkušnja Karleuše: takole so jo reševali iz poplav (FOTO)

Najslabši dan v življenju je včeraj imela srbska glasbena zvezdnica . Potem ko je včeraj obelodanila, da se je po 14 letih razšla s partnerjem Duškom Tosićem, je zvečer preživljala pravo dramo. Z avtomobilom je namreč obtičala na poplavljenih cestah Beograda.

Tako so jo reševali iz poplav. FOTO: Instagram

Kot je opisala, je skušala priti do svoje tete, ki je prav tako obtičala v svojem avtomobilu, z njo pa je bila tudi njena hči Nika. »Z avtom sem zapeljala pregloboko v vodo. Obtičala sem v poplavi, voda se je vse bolj dvigala. Na srečo še obstajajo dobri ljudje, ki so mi, ljub svojim težava, priskočili na pomoč,« je opisala dogajanje in se zahvalila policistom in reševalcem za opravljanje njihovega dela.

Tako so ji pomagali na varno, rešili pa tudi njen avto. »Moja hčerka, teta in jaz smo na varnem, s pomočjo prečudovitih ljudi, ki so nam pomagali in se jim za to še enkrat zahvaljujem!« je še zapisala.