Grozljiv trenutek za gledalce: vremenarka se je pred njimi onesvestila (VIDEO)

Vremenarka na lokalni televiziji v Los Angelesu Alisse Carlson Schwartz se je v soboto zjutraj nenadoma zgrudila med televizijskim prenosom v živo.

Z glavo skoraj udarila ob mizo

Nenadoma je postala popolnoma bleda in se počasi nagnila naprej, dokler ni z glavo skoraj udarila ob mizo.

Sovoditeljici Nichelle Medina in Rachel Kim sprva tega niti nista opazili, a po nekaj sekundah je Rachel izdavila »Oh!«,Nichelle pa je gledalcem dejala: »Zdaj si bomo vzeli hiter odmor.« Televizija je nato prenos poročil prekinila z oglasi.

Schwartzeva se je pozneje oglasila na Facebooku in sporočila, da bo vse v redu in se zahvalila prijateljem in gledalcem za lepe želje.

Za zdaj ni jasno, kaj je povzročilo, da se je onesvestila, vendar pa je TMZ poročal, da se ji nekaj podobnega zgodilo že leta 2014, ko je delala na drugi televiziji in bruhala med snemanjem.