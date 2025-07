Grozljiv prizor šokiral policiste: truplo igralke gnilo več dni, sosedje poročali o groznem smradu (VIDEO)

Znano pakistansko igralko in nekdanjo resničnostno zvezdnico Humairao Asghar so v torek našli mrtvo v njenem stanovanju v elitni soseski v Karačiju. Njeno truplo v fazi razpadanja so našli, potem ko so sosedje poročali o neznosnem smradu, ki je več dni prihajal iz njenega stanovanja.

Kot poroča Geo TV, je igralka sedem let živela sama, in ker je dolgo časa nihče ni videl, so zaskrbljeni sosedje poklicali policijo.

Grozljiv prizor pričakal policijo

Ko so policisti vdrli v vrata, jih je pričakal grozljiv prizor – telo igralke je bilo v stanju razpadanja, stanovanje pa je bilo zaprto brez znakov vdora. Prve domneve kažejo na naravno smrt igralke, vendar bo treba počakati na konec forenzične preiskave.

Humaira Asgar je postala znana s sodelovanjem v priljubljenem resničnostnem šovu Tamasha Ghar in vlogo v filmu Jalaibee iz leta 2015, leta pa je veljala za enega najlepših in najbolj obetavnih obrazov pakistanske scene.