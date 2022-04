Grozi mu 20 let zapora

Tajski policisti so aretirali enega najbolj vidnih politikov, ki mu je predlani ustavno sodišče sicer za deset let prepovedalo politično udejstvovanje, zdaj pa mu grozi do 20 let zapora. Thanathorn Juangroongruangkit si je težave nakopal januarja lani, ko je na spletu javno kritiziral tajsko podjetje v lasti kralja Mahe Vadžiralongkorna, ki je bilo izbrano, da za trg jugovzhodne Azije izdeluje cepivo proti covidu-19. S tem je po mnenju mnogih kršil strogi zakon, imenovan lese majeste, ki prepoveduje vsakršno blatenje kralja in njegove družine, kar 43-letni politik odločno zanika.

Aretirani politik trdi, da njegova kritika podjetja nikakor ni kritika kralja, temveč vlade in njenih odločitev.

Ko so ga v ponedeljek proti plačilu varščine izpustili iz pripora, je lokalnim medijem povedal, da njegova kritika podjetja nikakor ni kritika kralja, njegove družine ali kraljevine, temveč vlade in njenih odločitev. »Kar sem storil, je bilo za dobro naroda in zaščito monarhije, jasno sem povedal, da je bila vladna izbira podjetja napačna, saj to ni zmoglo proizvesti zadostnih količin cepiva. Kralja nisem niti omenil,« pravi Thanathorn. A ker je nekdanji vodja zdaj že razpuščene levo usmerjene stranke kritiziral podjetje v kraljevi lasti, je posredno kritiziral tudi kralja, je prepričan državni tožilec. Za to je zagrožena zaporna kazen do 15 let, še dodatnih največ pet pa lahko 43-letnik dobi za kršenje kibernetskih zakonov, saj je svoje mnenje delil s svetom prek spleta.

Kritiziranje kralja, njegove družine in kraljevine je na Tajskem kaznivo. FOTO: Chalinee Thirasupa/Reuters

Da bi njegova pojasnila in obramba kakor koli vplivali na obsodbo, je malo verjetno, saj Tajci zakon lese majeste jemljejo izredno resno in v zadnjih letih, ko so protesti proti vladi in monarhiji vedno pogostejši, poskušajo ljudi utišati tudi z visokimi kaznimi za protestnike in aktiviste.