Groza vsakega starša, slavni košarkar rešil otroka (VIDEO)

Sloviti košarkar v ameriški ligi NBA(28) je doživel grozo na svojem domu. Njegov sin je namreč sedel na robu bazena, ko mu je spodrsnilo in je padel vanj. Na srečo košarkar ni bil daleč stran ter je takoj stekel proti bazenu, skočil v vodo ter rešil sina.Vse je posnela nadzorna kamera, Drummond pa je kasneje na twitterju objavil posnetek in zapisal: »Ne nosijo vsi heroji plašča. Najhujša nočna mora vseh staršev.«Predvsem v ZDA, kjer ima mnogo hiš zasebne bazene, pride do utopitve otrok pogosto. Tudi znanim parom se je to zgodilo, tako je svojo hčer izgubil nekdanji vrhunski smučar Bode Miller