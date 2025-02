Bivša proti Musku: »Samo to lahko povem javno.​«

Štiriletni sin Elona Muska, X Æ A-12, je postal zvezda zaradi svojih vragolij v Beli hiši.

Tehnološki mogotec je dečka, ki mu pravijo X, pripeljal v Ovalno pisarno, kjer je Donald Trump podpisal izvršni ukaz, s katerim od zveznih agencij zahteva sodelovanje z Elonovim novim Ministrstvom za vladno učinkovitost, piše Hello.

X je tekal po pisarni in posnemal očeta, medtem ko je ta na tiskovni konferenci govoril s predstavniki medijev.

Razdeljena mnenja javnosti

Mnenja uporabnikov družbenih omrežij glede tega so bila deljena. Nekateri so se spraševali, zakaj je bil deček prisoten na tako pomembnem sestanku, medtem ko so drugi opevali njegove vragolije in jih označili za ljubke.

Med manj navdušenimi nad celotnim dogajanjem je bila dečkova mati Claire Elise Boucher, bolj znana kot Grimes.

Pevka se je oglasila na platformi X in izrazila zaskrbljenost zaradi kršitve sinove zasebnosti.

»V javnosti se ne bi smel pojavljati na takšen način. Sama tega nisem videla, hvala, ker ste me opozorili. Ampak vesela sem, da je bil vljuden. Vdih, izdih,« je zapisala

Skupna zgodovina in družinsko življenje

Par se je prvič srečal na Met Gala leta 2018 in se hitro zaljubil. Dve leti kasneje sta Elon in Grimes dobila sina X-a.

Septembra 2021 sta prek nadomestne matere dobila hčerko, ki sta jo poimenovala Exa Dark Sideræl Musk, ali krajše Y.

FOTO: Carlo Allegri/Reuters

Njun tretji otrok, Techno Mechanicus Musk, znan tudi kot Tau, se je rodil junija 2022.

Bitka za skrbništvo

Kasneje sta se razšla in Grimes je januarja razkrila podrobnosti o dolgotrajnem boju za skrbništvo nad otroki ter poudarila, da ji ni prijetno, ker jih Elon izpostavlja javnosti.

»Na vse mogoče načine sem mu jasno dala vedeti, da s tem ne soglašam,« je zapisala na omrežju X. »Obupano iščem rešitev. To je zame osebna tragedija. Ampak trenutno ne vem, kako jo rešiti.«

Bivšega je v preteklosti obtožila, da ji zaradi svojega ogromnega bogastva in vpliva preprečuje stike z otroki.

»Zame postaja neprepoznaven in nadaljuje boj z delčkom njegovih sredstev (ali IQ-ja/strateških izkušenj).

Medtem enega od svojih otrok nisem videla celih pet mesecev. Samo to lahko povem javno. Večina mojih izkušenj iz preteklih let mora ostati za zaprtimi vrati,« je zapisala.

Boj za skrbništvo je po pisanju Business Insiderja končan, je pa pevka v pred temi razkrila, da je stres, ki mu je bila med procesom izpostavljena, vplival tudi na njeno glasbeno ustvarjanje:

»Grožnja, da bi izgubila otroke, medtem ko lahko bankrotiram v boju zanje, ni ravno naklonjena ustvarjalnim mislim,« je priznala. »V zadnjem letu sem vsako minuto, ko se nisem borila za otroke, samo spala in jokala.«

Elonova številčna družina

Elon Musk je oče enajstim otrokom. S svojo prvo ženo Justine Wilson jih ima pet: 20-letna dvojčka Griffina in Vivian ter 19-letne trojčke Kaia, Saxona in Damiana.

Njun najstarejši sin Nevada je zaradi sindroma smrti v zibelki leta 2002 žal preminil star deset tednov. Elon in Justine sta se ločila leta 2008.

Musk ima številčno družino. FOTO: Profimedia

Po zvezi z Grimes je Musk dobil tri otroke in s partnerko Shivon Zilis: triletna dvojčka Striderja in Azurja ter tretjega otroka, rojenega leta 2024, katerega ime ni javno znano.