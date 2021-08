Greta krasi prvi skandinavski Vogue

Svojo različico ene najuglednejših revij na svetu ima po novem tudi Skandinavija, njeno prvo številko pa krasijo trajnostne in ekološke tematike. Urednica Martina Bonnier je ubrala povsem sodoben pristop k obravnavi mode in družbe ter naznanila, da bo revijo v tiskani obliki, brez plastičnega ovitka, seveda, mogoče naročiti zgolj prek spletne strani, na policah prodajaln in v kioskih je namreč ne bo; v ospredju bo tako digitalna različica, glede na ekološka prizadevanja pa, povsem pričakovano, prvo naslovnico krasi aktivistka številka ena zadnja leta, Greta Thunberg.



Že trikratna Nobelova nominiranka in prejemnica številnih okoljskih priznanj se je tako okitila še z enim poklonom, švedska mladostnica, ki zavoljo človeške malomarnosti in brezbrižnosti do planeta, pa čeprav ta iz leta v leto bolj trpi zaradi naših napačnih odločitev, še vedno ne more brezskrbno sesti v šolske klopi, pa je seveda izkoristila priložnost in okrcala svet tudi zaradi škodljivih modnih smernic. Sama, poudarja, novih oblačil ni kupila že vrsto let, najraje predeluje stare kose garderobe ali pa si jih sposoja oziroma kupuje rabljene izdelke. »Modna industrija veliko prispeva k podnebnim in ekološkim izrednim razmeram, da ne omenjam njenega vpliva na nešteto delavcev in skupnosti, ki jih izkoriščajo po vsem svetu, da bi nekateri uživali v hitri modi, ki jo mnogi obravnavajo kot izdelke za enkratno uporabo,« je na vest vsem potrošnikom potrkala podnebna aktivistka. Opozarja predvsem na krizo zaradi cenovno ugodnih oblačil, ki jih v revnih državah izdeluje poceni delovna sila, modna industrija pa za delo nemalokrat izkorišča otroke. Kampanje številnih podjetij pri oglaševanju ustvarjajo lažni vtis, da so podnebno nevtralne in trajnostne, v resnici pa do okolja niso niti najmanj prijazne.

A kot opozarja Thunbergova, onesnaževalcev, med katere se nedvomno uvršča tudi modna industrija, brez sistemskih sprememb ne bo mogoče ustaviti, zato je v intervjuju za Vogue poudarila reciklirano uporabo in izmenjavo rabljenih oblačil, kakršna v reviji nosi tudi sama.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: