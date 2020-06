Grda račka se je razveselila hčerke

Instagram America, Ryan in mali Sebastian niso več tričlanska družinica.

Namesto daril donacije

Instagram Nosečnost jo je grozno utrudila, da je morala včasih ob prihodu v telovadnico malce zadremati.

Najbolj čudovito in izjemno bitjece nas je počastilo s svojim prihodom 4. maja.

Želja izpolnjena

Kevin Hart bo sicer kmalu oče štirih, saj ima iz prejšnjega zakona hčerko in sina.

Novo leto stain, ki se ljubita že od študentskih let, začela z zavedanjem, da ju čaka nekaj lepega. Na silvestrski večer sta namreč izdala, da se bo njunemu sinkukmalu pridružil mlajši bratec ali sestrica.»Komaj čakam, da bova lahko pozdravila še eno čudovito bitjece!« je blaženo žgolel Ryan, ki je po mesecih čakanja zdaj v roke prijel štručko, ki se je rodila iz njegove ljubezni z igralko, ki smo si jo morda najbolje zapomnili iz serije Grda račka.»Najbolj čudovito in izjemno bitjece nas je počastilo s svojim prihodom 4. maja. Spoznajte najnovejšo članico naše družine,!« Ryan ni mogel skriti očetovskega ponosa, srečna mamica pa je dodala, da so vsi, očka, bratec in ona, zaradi njenega prihoda preč od sreče.Vsak mesec maj bodo pri Williamsovih poslej praznovali kar dvakrat, na začetku in nato še na koncu meseca. V teh dneh namreč slavijo prihod malčice Lucie in se verjetno še privajajo na novo družinsko dinamiko, konec meseca, 29. maja, pa bodo pihali svečke na Sebastianovi rojstnodnevni torti, letos bosta že dve. Čeprav je vsem jasno, da bodo ta praznovanja letos nekoliko drugačna, kar je America ne nazadnje že izkusila z zabavo ob prihodu dojenčice.Kajti če se je, ko je pod srcem nosila sinka, skorajšnjega materinstva veselila v krogu prijateljic, s katerimi so jedle, pile, plesale in Americo obdarovale z vsem, kaj ji je tedaj prišlo prav, je skorajšnji prihod Lucie slavila le z možem in sinkom, prijatelje pa je prek družabnih omrežij pozvala, naj, če so imeli v mislih kakšno darilce za dojenčico, v njenem imenu donirajo kaj v sklad YesWeCanMobileSchools, ki pomaga mamicam in njihovim otrokom na ameriško-mehiški meji pri zagotavljanju najosnovnejšega za učenje in igro.Zadnje tedne nosečnosti je Americo, podobno kot večino nosečnic v času pandemije, težil strah, v kak svet bo rodila otročička, ko je bila v drugem tromesečju, pa sta ji radost pričakovanja nekoliko grenili jutranja slabost in nenehna utrujenost. A se jima ni dala, nič kaj briljantnemu telesnemu počutju navkljub je poskušala ohranjati dobro telesno pripravljenost z obiskovanjem telovadnice. A je priznala, da jo je že sprehod do bližnje telovadnice tako izčrpal, da je najprej za kakšnih 10 minut zakinkala na tamkajšnji masažni mizi. »Ob drugih dneh pa sem morda zmogla le en set vaj ali pa sem telesno vadbo v celoti izpustila.«America in Ryan se že sončita v toploti nove sreče, ki jo je prinesla hčerka. Podobnega se kmalu nadejatain, ki sta marca objavila, da je na poti njun drugi otrok. Zdaj sta izvedela, da ju bo po prvorojencurazveselila hčerka.»Mala punčka! Dobili bomo malo damico!« je presrečna Eniko, ki je bila do nedavnega skoraj prepričana, da ji pod srcem spet raste sin. »Lahko bi prisegla, da bo fantek, saj sem se počutila do pikice tako kot pri Kenzu. Sedaj pa izvem, da bo hčerka! Ob tej novici sem od sreče začela kričati, jokati in se smejati, saj sva si, priznam, oba s Kenzom želela deklice. Jaz sem si skrivaj želela hčerke, Kenzo pa sestrice. Uresničujejo se nam sanje.«