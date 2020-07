Gorovje se ne imenuje več po tiranskem kralju

Bil je okruten tiran. FOTO: Wikipedia

Po svetu se vrstijo protesti zaradi rasne neenakosti in vplivneži se trudijo ne le, da bi protestnikom čim bolj ugodili, temveč da bi enkrat za vselej tudi izbrisali spomin na pomembneže, ki so v zgodovini z ljudmi ravnali nečloveško. To je zdaj doletelo tudi nekdanjega belgijskega kralja, znanega tirana, ki je vladal med letoma 1865 in 1909. Po njem je bila do nedavnega poimenovana gorska veriga v Avstraliji, zdaj pa ni več tako. Ker je bil Leopold med letoma 1885 in 1908 tudi kralj Konga, takrat se je dežela imenovala Svobodna država Kongo, se je odločil, da bo prebivalce izkoristil. Najprej je pretental druge evropske države, katerih predstavniki so se zbrali na berlinski konferenci o Afriki, da v Kongu izvaja humanitarno delo in ljudem pomaga, čeprav države nikdar ni niti obiskal. Ko jo je dobil v upravljanje, pa se je za domačine začelo eno najbolj grozljivih obdobij v njihovi zgodovini.Leopold je ugotovil, da lahko veliko zasluži s prodajo kavčuka in slonovine, ker pa njegov pohlep ni poznal meja, je delavce, ki jih je zasužnjil, brutalno kaznoval, če niso dosegli dnevne kvote, med drugim jim je dal amputirati roke, v nevzdržnih razmerah ter kot posledica mučenja pa je v obdobju Leopoldove vladavine v Kongu umrlo okrog deset milijonov ljudi. Ko je vse skupaj na začetku 20. stoletja prišlo na dan, je seveda nastal mednarodni škandal, a še pred tem je gorsko verigo v Avstraliji po njem poimenoval raziskovalec, in sicer zato, ker da je kralj izkazal veliko zanimanje za ekspedicijo. Skozizgodovino so se sicer že večkrat pojavile zahteve, naj gorovje preimenujejo, tudi zato ker Leopold ni imel prav nobene zveze z Avstralijo, a šele avstralski ministerje zahteve po tem, ko so v belgijskem Antwerpnu odstranili Leopoldov kip, vzel resno ter verigo pred dnevi uradno preimenoval v Wunaamin-Miliwundi. Tako so združili dve imeni, ki ju za verigo že stoletja uporabljajo staroselci, Wyatt pa je izbiro pojasnil, da bo tako tudi po imenu znova postala del dežele in ljudi, ki jim je že od nekdaj pripadala.