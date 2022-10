Goro Paddingtonov bodo podarili: Camilla po novem pokroviteljica dobrodelne organizacije

Šele ob njeni smrti je postalo jasno, kakšen vtis je naredil komični video, ki ga je ob praznovanju neverjetnih 70 let na prestolu posnela skupaj z ikoničnim medvedkom.

Plišasti medvedki so postali simbol žalovanja za priljubljeno monarhinjo. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Številni žalujoči podaniki so kljub prošnjam osebja iz kraljevih palač in londonskih mestnih oblasti ob cvetju in ganljivih sporočilih Elizabeti II. v spomin polagali tudi plišaste Paddingtone, teh se je zbralo več kot tisoč! Prostovoljci so jih po koncu uradnega žalovanja pomagali zbrati, kraljevi pa so se odločili, da jih bodo podarili otroški dobrodelni organizaciji.

Zraven tudi sendviči

Priljubljeni medvedki z rdečimi naglavnimi pokrivali in v modrih plaščih so po kraljičini smrti preplavili vhode Buckinghamske palače in Windsorskega dvorca ter londonske parke, no, mnogi so ob Paddingtonu odložili tudi sendvič z marmelado. Kdor pozna zgodbo o simpatičnem junaku, ne potrebuje razlage, tistim, ki morda še niste prebrali knjig ali si ogledali filmskih uspešnic ter videa z britansko vladarico, pa velja pojasnilo, da Paddington pod svojo kapo vedno nosi slastno malico, za vsak primer.

V posnetku, ki je navdušil ob kraljičinem laskavem jubileju, tudi sama monarhinja ob skodelici čaja šaljivo prizna, da ima v torbici za primer hude in nenadne lakote vedno skrit sendvič z marmelado, zato so številni podaniki v spomin in poklon Elizabeti II. ob cvetju in drugih darovih odlagali tudi sladko dobroto.

1958. je luč sveta ugledala prva knjiga o Paddingtonu.

Prostovoljci in pristojni so več tednov po smrti čistili parke in okolice kraljevih palač ter razvrščali cvetje in sendviče za kompost, o usodi preostalih, nerazgradljivih darov pa so se odločale kronane glave same.

Daleč največ se je nabralo medvedkov, ki jih bodo podarili otroški dobrodelni organizaciji Barnardo's, Paddingtone pa so pred tem ustrezno očistili. Mimogrede, Elizabeta II. je bila pokroviteljica organizacije več kot tri desetletja, pred šestimi leti pa je poslanstvo prepustila Camilli, drugi ženi svojega prvorojenca. Kraljica soproga je plišaste igrače tudi sama pospremila v ustanovo in se ob tej priložnosti fotografirala, ravno na 13. oktober, ko je prva knjiga o ikoničnem medvedku proslavila 64 let.