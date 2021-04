Glenn Close jo je rešila iz steznika

Kdo ve, kaj vse Glenn Close ob škarjicah še skriva v večerni torbici? FOTO: Jeff Spicer/Getty Images

Kolekcija za obilnejše

Prepričana je, da želijo tudi polnejša dekleta uživati v modi. FOTO: Neilson Barnard/Getty Images/AFP

S svojo linijo poskuša hollywoodska zvezdnica pomagati tudi močnejšim odpreti vrata v svet mode.

Ljudje si zamišljajo, da debeluške preveč jedo in se ne znajo ustaviti, da imajo torej šibkejšo voljo.

Ni neumna

ni klonila pod pritiski zabavne industrije, da je privlačno le vitko, že koščeno žensko telo z mikavno zaobljeno (a še vedno majhno) zadnjico in jedrimi prsmi. Nasprotno, na lastnem primeru je že ničkolikokrat pokazala, kakšna je najpogosteje resnična ženska.V upanju, da bo dodala svoje k izkoreninjenju stereotipov o (privlačnem) ženskem telesu, ki nima skoraj nič skupnega z resničnostjo, se je brez zadrege že večkrat razgalila in pokazala obline. Brez retuširanja. Podobno kot se k trikom ne zateka niti, ko se sprehodi po rdeči preprogi. Kakšne spodnjice za oblikovanje telesa neki!Režiserka si pogosto niti nedrčka ne natakne. Enkrat, ko pa je vendarle poskušala slediti modnim - in lepotnim - zapovedim ter se je stisnila v steznik, pa je šlo nekaj krepko narobe. Tako narobe, da jo je v toaletnih prostorih morala iz preozkega steznika rešitiGlenn Close ni le ena izmed največkrat nominiranih igralk za oskarja. Očitno je tudi ženska, ki je vedno pripravljena na vse. Lena pa je imela srečo, da je v zakulisju dogodka filmske smetane, ko je zaradi preozkega steznika komaj še lovila sapo, v kopalnici naletela prav na njo. »Kot bi mi jo poslali angeli. V torbici je imela škarjice, s katerimi me je izrezala iz steznika,« je priznala Lena.A tu se Glennina pripravljenost pomagati še ni končala, kot tudi ne Lenine lepotne tegobe. Ni bil le steznik tisti, ki je bil za zaobljeno režiserko nevzdržen, tudi čevlji s peto so jo še najbolj spominjali na mučilno napravo, tako bolečo, da pred hollywoodsko težkokategornico ni več mogla skrivati solza. »V tistem mi je dala najboljši nasvet, kar sem jih kdaj dobila. Predlagala mi je, naj namesto pet obujem čevlje z debelim podplatom, prav takšne, kakršne nosijo na rejv zabavah. Hvala ti za to, Glenn Close!«Ženske za lepoto očitno trpijo, je spoznala Dunhamova. Pa tudi, da se greš to lepotno igro lahko le, če vsaj približno in vsaj na daleč ustrezaš določenim proporcem. »Raje kot o pozitivnem odnosu do telesa govorim o toleranci. Težava gibanja za pozitiven odnos do telesa je namreč, da vse prevečkrat izpostavlja zgolj večini všečna telesa. Zaobljena telesa, kot ga ima, a z malce večjim obsegom. Velike, okrogle zadnjice, polne prsi, nič celulita in obraz manekenke. A sama v to kategorijo ne spadam. Imam namreč velik trebuh, že od nekdaj. In ko se zredim, dobim največ novega sala prav tu. Tega pa na ženski nihče noče videti,« pravi nagrajena režiserka, ki se je v preteklosti borila s samopodobo, a se nato odločila, da bo svoje telo pač sprejela. Vselej ga seveda ne občuduje, a včasih z veseljem opazuje, kako se prijetno blago oblačil ovija okoli njenih oblin. Vedno pa je to nadvse oseben odnos.»Gre za veselje, ki ga občutim, ko sem ovita v dobre tkanine. Blago se ovija, plahuta. Čeprav je naša družba zajetnejša telesa deseksualizirala, celo razčlovečila, to ne pomeni, da polnejše ženske ne ljubimo oblačil ali da nimamo svojstvenih oblačilnih slogov. Zdi se, da se ženske s konfekcijsko številko, ki je večja od 46, te modne zabave ne moremo udeležiti!« Zato je sklenila s tem presekati. Svetu želi pokazati, da zajetnejšega telesa ni treba skrivati, ga popravljati, tudi polnost se lahko slavi. »Ne bom se več opravičevala. Svoje telo bom slavila v oblačilih, ki so mi všeč, in zakričala: 'Tukaj sem!'« Zaradi česar je ustvarila linijo oblačil za močnejša dekleta, le od konfekcije 42 navzgor, ki vključuje suknjič, mini krilo, obleko, majico in top, ne pa tudi udobnih trenirk, ki so v pandemskem letu postale obvezen in najbolj razširjen kos v naših omarah.»Če si vitko dekle obleče trenirko, je prikupna, hkrati pa sporoča, da ima za sabo težak dan. Če pa si jo navleče debelušno dekle, so vsi prepričani, da se je preprosto odločila nad svojim življenjem in samo seboj obupati.« Izključitev oblačil za poležavanje doma iz kolekcije je bila torej načrtna odločitev.S svojo linijo oblačil poskuša hollywoodska zvezdnica pomagati tudi močnejšim odpreti vrata v svet mode. Hkrati pa razgraditi mišljenje, da so bajsike bolj neumne od vitkih deklet. »Ogromno predsodkov in obsojanja je, povezanih z našimi polnejšimi telesi. Tudi da smo neumnejše od suhic. Ljudje si zamišljajo, da debeluške preveč jedo in se ne znajo ustaviti, da imajo torej šibkejšo voljo. Mislijo, da gotovo ne razumejo sveta, saj da delajo stvari, ki za njih niso dobre. Ogromno ljudi mi je pisalo in me spraševalo, ali promoviram debelost in ne razumem, da se s tem ubijam. Spraševali so me, ali sem neumna.«