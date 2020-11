Glejte in se čudite: tako so v resnici videti vplivneži (VIDEO)

Če tudi vi vsakodnevno pregledujete družabna omrežja in na skrivaj zavidate vplivnežem in vplivnicam, ki objavljajo svoje popolne fotografije, se za hip ustavite in si nujno oglejte ta posnetek. Ko boste videli, kako zelo popačena je lahko resničnost, se boste zamislili, saj na družabnih omrežjih nič ni tako, kot se zdi na prvi pogled.V spodnjem videu so razkrili, kako so v resnici videti vplivneži, ki so v svojih objavah vedno videti popolni.Poleg skrbnega ličenja, raznih dodatkov, kot so lasulje, fotografije obdelajo še z različnimi programi. Njihovi obrazi in tudi postave so včasih videti tako zelo spremenjeni, da je težko verjeti, da gre za eno in isto osebo.