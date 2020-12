Gledalke nad voditeljico Uršulo zaradi minice: Neprimerno na televiziji ob 17.30

Hrvaška voditeljicaje v kratki žametni obleki vodila pogovorno oddajo Kod nas doma in takoj pritegnila pozornost občinstva. Njen gost je bil glasbenik, ki je obeležil 50 let delovanja, a gledalci na facebooku so komentirali le dolžino voditeljičinega krila.Uršule se so namreč na uradni strani oddaje na facebooku lotili zaradi dolžine njenega krila, nekateri pa ob tem niso izbirali besed. »Petek, 17.30 ... Voditeljica HTV?? Neprimerno,« je bila besna neka gledalka. »Še vedno nekoliko prekratko krilo za studio in pogovor z gosti. In gostje so tam elegantni, spodobno oblečeni, ženstveni in lepi. No, mogoče se od njih kaj nauči,« je dodala druga. Tretja je zapisala, da krilo ni primerno za voditeljičino starost. Zanimivo je, da so voditeljico na facebooku napadle le ženske.»Mala modra obleka je pritegnila več pozornosti kot mala črna. # Čuden čas. Hvala za vsa sporočila. Zdi se mi, kot da sem osvojila medaljo ... In to je samo minica,« pa je bil voditeljičin odgovor, ki ga je zapisala ob fotografiji na instagramu, na kateri se na široko smeji.