Gledališče poimenovali po temnopoltem zvezdniku (FOTO)

James Earl Jones je zaslovel po vsem svetu s svojim edinstvenim nizkim glasom v filmih, kot sta Vojna zvezd in Levji kralj, v katerih ga je posodil Darthu Vaderju oziroma kralju Mufasi, nastopil pa je tudi v vrsti drugih hollywoodskih uspešnic in resnih filmov. A njegova največja ljubezen so bile vedno odrske deske, še posebno na Broadwayu. In zato je nedavno odprtje gledališča z njegovim imenom še pomembnejše.

Velik pomen za skupnost

Gre za staro gledališče Cort Theatre, ki je že 110 let stalo na newyorški ulici West 48th Street. Z odločitvijo kulturne organizacije Shubert pa je Cort postalo šele drugo gledališče na Broadwayu, ki je dobilo ime po temnopoltem umetniku; prvo je bilo August Wilson Theatre.

Govoril je kot Mufasa v remaku Levjega kralja. FOTO: Disney

»To nam pomeni vse,« je dejal (prav tako temnopolti) broadwayski režiser Kenny Leon. »Morda je videti kot majhno dejanje, a v resnici je gigantsko. Gre za nekaj, kar lahko vidimo in kar ima vrednost.« Slovesnega odprtja sta se udeležila tudi filmski zvezdnik Samuel L. Jackson in njegova žena LaTanya Richardson Jackson, ki je svoje življenje posvetila prav gledališču, nastopila pa sta broadwayska veterana Brian Stokes Mitchell in Norm Lewis. V prenovljenem gledališču se je oglasil celo newyorški župan Eric Adams. Enaindevetdesetletni Jones se dogodka sicer ni udeležil, si pa je nedavno dobro ogledal prenovljeno gledališče.

Obsežna obnova

Preimenovanje gledališča je sledilo pozivom lokalnega združenja gledališčnikov in sindikalistov k reformam, s katerimi bi na Broadwayu dosegli večjo rasno in kulturno vključenost, raznolikost in enakopravnost. Trinadstropno zgradbo je načrtoval arhitekt Thomas Lamb, odprla pa se je leta 1912. Zgradil jo je John Cort, generalni direktor združenja Northwestern Theatrical Association; po njem je tudi dobila ime.

47 milijonov evrov so vložili v obnovo in prenovo.

Leta 2020 med pandemijo covida-19 je doživelo obsežno restavratorsko obnovo, vredno 47 milijonov dolarjev (zdaj bi bilo to enako 47 milijonom evrov). Tedaj so ga nekoliko razširili in prilagodili invalidom ter dodali nov bar in salon, garderobe, dvigala in prostore za vaje.

Legendarni igralec je vedno oboževal odrske deske.

Kenny Leon, ki je zatrdil, da »ne bi mogli najti nikogar drugega, ki bi si bolj zaslužil takšno čast« kakor Jones, je prepričan, da je pred gledališčem svetla prihodnost. »Kadar razmišljam o gledališču, razmišljam o mladini. Razmišljam o črnih mulcih, belih in azijskih mulcih, vseh vrstah mulcev, ki stojijo pred gledališčem in si mislijo: 'To je to. Gledališče Jamesa Earla Jonesa. To predstavlja dobro v vseh nas.«