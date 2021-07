Gledalci šokirani: novinarka med intervjujem politika izginila iz kadra

Gledalci Dnevnika na hrvaški državni radioteleviziji (HRT) so bili v torek zvečer močno zaskrbljeni. Novinarkaje med prenosom v živo intervjuvala politikaiz Domovinskega gibanja, ko se je nenadoma začela čudno gibati naprej in nazaj, nato pa je izginila iz kadra. »Oprostite, oprostite,« je bilo slišati šokiranega politika, prenos pa so hitro zaključili in se vrnili v studio.Novinarka je kasneje za hrvaške medije pojasnila, da v torek ni pila dovolj tekočine, kar je skupaj z vročino v prostoru, čeprav so tam prižgali klimo, privedlo do tega, daji je postalo slabo in se je zrušila. »Padel mi je tlak, začutila sem nenadno slabost,« je povedal in se opravičila gledalcem za zastrašujoč prizor. Dodala je, da tudi njenemu možu, otrokm in staršem ni bilo enostavno gledati: »Prestrašila sem tudi njih. Na žalost se tudi do dogaja v programu v živo.«