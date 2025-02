»Gledala ga je z ljubico, osamljena in brez sanj.« Angelina Jolie delila žalostno zgodbo mame

Angelini Jolie so se porušile sanje, da bo za vlogo Marie Callas v filmu Maria dobila oskarja, saj je ostala brez nominacije, je pa pred nekaj dnevi prejela nagrado Maltin Modern Master na Mednarodnem filmskem festivalu v Santa Barbari.

Igralka je imela ob tej priložnosti zelo čustven govor, v katerem se je spomnila svoje mame Marcheline Bertrand, nanjo je beseda nanesla tudi med igralkinim pogovorom s filmskim kritikom in moderatorjem festivala Leonardom Maltinom, po katerem je prireditev poimenovana.

Kot je povedala Angelina, je njena mama umrla v tem času leta, zato v tem obdobju vedno veliko razmišlja o njej.

Igralka je delila pretresljivo zgodbo, ki je, po njenih besedah, del družinske zgodovine.

Kako je njen oče osvojil oskarja

Angelina Jolie, ki je oskarja za najboljšo stransko igralko za vlogo v filmu Neprilagojena dobila leta 2000, se je spomnila, kako je bilo gledati njenega očeta Johna Voighta, ko je kipec za vlogo v filmu Vrnitev domov prejel leta 1979.

Vse se je zgodilo tri leta po tem, ko sta se John in Marcheline razšla, vendar sta bila uradno še poročena.

Marcheline, ki se je zaradi družine odpovedala igralski karieri, je na televiziji gledala, kako njen bivši mož prejema oskarja, medtem ko je ob njem sedela druga ženska: Stacey Pickren, znana igralka, s katero je bil on v zvezi.

»Moja mama je bila doma z dvema majhnima otrokoma,« se je spomnila Jolijeva, ki ima starejšega brata Jamesa Havena.

»Njene sanje so bile, da postane igralka. Verjamem, da so to bile tudi sanje mame moje mame, saj jo je stalno vodila v gledališče v Chichagu,« je ugibala in dodala:

»Bila je v dvajsetih, ker me je rodila zelo mlada. Razšla se je z zelo znanim moškim in bila doma z majhnima otrokoma, gledala ga je, kako prejema oskarja z drugo žensko ob sebi.«

»To je na nekakšen način del naše družinske zgodovine. Spomnim se, da sem si kasneje velikokrat mislila, kako je bila ona tam z mojim bratom in menoj in kako je to bila njena izbira, čeprav je bila osamljena in oropana sanj,« je na glas razmišljala Angelina in v spomin priklicala trenutke, ko je sama prejela oskarja.

»Da, to sem doživela. Takoj, ko sem prišla z odra, sem jo poklicala in ji rekla: Tvoj je, nato pa sem ji ga kasneje dala ... To je bil eden najboljših trenutkov mojega življenja.«

Marcheline Bertran je umrla za rakom leta 2007.