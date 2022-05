Glasni prepiri med princem Williamom in Kate Middleton

Kot vsak poročen par se tudi princ William in Kate Middleton, ki prav te dni praznujeta 11. obletnico poroke, kdaj spreta. Čeprav njuna nesoglasja vedno ostanejo znotraj zidov palače, je Robert Jobson, avtor knjige z naslovom William pri 40: nastajanje modernega monarha (William at 40: The Making of a Modern Monarch), ki je tik pred izidom, ponudil nekaj vpogleda v to plat njunega zakona. Nadaljujte z branjem TUKAJ!