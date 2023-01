Glasbenim pravicam se je odpovedal za 200 milijonov

Kanadski pop pevec Justin Bieber se je pridružil vse daljši vrsti glasbenikov, ki so se v zameno za manjše bogastvo odpovedali avtorskim pravicam in so skladbe za več deset milijonov prodali glasbenim založbam. Mladi Kanadčan je svoj celotni katalog prodal družbi Hipgnosis Songs Capital, ta poteza, o kateri se je po glasbenih kuloarjih šepetalo že več tednov, pa mu je odebelila bančni račun za menda približno 200 milijonov.

Bruce Springsteen je vnovič opravičil svoj vzdevek The Boss. Katalog pesmi je namreč prodal za rekordne pol milijarde. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Sklenil je posel svojega življenja. Ali pa morda kar svoje generacije. Kajti čeprav so se tudi zneski drugih glasbenikov, ki so se v zadnjem času odločili za prodajo glasbenega kataloga, vrteli okoli podobne številke, so bili to predstavniki predvsem starejše in morda tudi še srednje generacije, ki veljajo za varno stavo, saj so njihove glasbene stvaritve že prestale preizkus časa in ne stavijo zgolj na uspešnost pretočnega predvajanja prek platform, kot so YouTube, Spotify, Amazon. Bieber, ki mu je svetovno slavo čez noč prinesel youtube, pa je tu izjema med pravili. A so pri Hipgnosisu sklenili, da je vreden tveganja. »Vpliv, ki ga je Justin imel v preteklih 14 letih na svetovno kulturo, je resnično neverjeten,« je dejal Merck Mercuriadis, prvi mož družbe, ki je pridobila pravice za Bieberjev glasbeni opus, za 290 skladb, vključno s pravicami za besedila in glasbene kompozicije. Vselej ko se bo katera pevčevih pesmi javno predvajala, bo del dobička padel v mošnjiček podjetja Hipgnosis.

Bieber, ki se je podpisal pod nekatere največje glasbene uspešnice 21. stoletja, kot sta Baby in Sorry, je prvi glasbenik svoje generacije, ki mu je uspel tako dobičkonosen posel. »Justin je glasbenik, kakršen se pojavi enkrat na generacijo. To pa se zrcali tudi v višini zneska pri tem dogovoru,« je zadovoljen njegov menedžer Scooter Braun.