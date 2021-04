Glasbeniki stopili skupaj, da bi zbrali denar za cepivo za vse

Junaki še necepljeni

18

milijard evrov želijo zbrati.

Glasba je že pred enim letom, v prvem pandemičnem valu, združila svet. Skoraj v duhu slovitega dobrodelnega koncerta Live Aid iz leta 1985 se je na virtualnem koncertu One World: Together at Home (En svet: skupaj doma) združilo več kot sto veljakov zabavne industrije, med njimiin, ki so za boj proti covidu-19 zbrali okoli 106 milijonov evrov.S podobnimi notami se bodo glasbeniki sveta zdaj lotili cepljenja. Moči so namreč združili z organizacijo Global Citizen, ki se sicer bojuje proti svetovni revščini, zdaj pa bodo poskušali zbrati milijarde, da bi s cepivi, ki bi bila dostopna vsem, vendar zajezili virus, ki je ustavil svet.Osmega maja bo glasba združila svet za isti cilj. Velike televizijske postaje, kot so ABS, CBS in FOX, radijska postaja iHeartMedia ter youtube bodo namreč prenašali na losangeleškem stadionu SoFi vnaprej posnet koncert VAX Live, na katerem se bodo glavnima zvezdama, seksiin prikupni, pridružila številna zveneča imena, med njimi Foo Fighters,inVsi bodo prepevali z istim velikopoteznim ciljem v mislih in srcih, to je zbrati kar dobrih 18 milijard evrov! Upajo namreč, da bodo pritegnili velike filantrope in korporacije, ki bi pošteno razprli svoje mošnjičke, hkrati pa zaigrali tudi na človekoljubno plat vlad sveta, da bi najrevnejšim državam odstopile čim več cepiva, kolikor pač lahko. Pri tem je, glava organizacije Global Citizen, izpostavil, da je boj proti epidemiji boj, v katerem lahko zmagamo le skupaj, vseeno pa da 60 držav še ni dobilo nobenega cepiva.»Na svetu je 27 milijonov zdravstvenih delavcev, ki še vedno nimajo dostopa do cepiva. Sam sem star 38 in se mi ne zdi etično, da lahko pridem do cepiva prej kot vsi ti junaški ljudje, ki pomagajo v zdravstveni krizi v prvih vrstah,« je poudaril velikansko neenakost med revnimi in bogatimi državami. S koncertom želijo to spremeniti. Želijo zbrati denar, da bi dovolj cepiva in testov prišlo tudi v te najrevnejše skupnosti.