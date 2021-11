Glasbenik kot modna ikona

Elton John ni le glasbena, ampak nesporno tudi modna ikona. Že desetletja priteguje pozornost s svojo bleščavo garderobo, v njegovem slogu pa nedvomno izstopajo vedno odštekana očala, ki pa so zdaj postala tudi poslovni projekt.

Za drzne in samozavestne

Izkupiček od prodaje bo namenil dobrodelnosti. FOTO: Twitter

Britanski zvezdnik je predstavil svojo kolekcijo očal, ki so vse prej kot nevtralna: debeli, pisani okvirji z vzorci, napisi in najrazličnejšimi dodatki so le za najpogumnejše ljubitelje mode, na prodaj pa bodo pri znamenitih trgovcih Walmart in Sam's Club. Takšna očala bodo izbrali samozavestni, je prepričan glasbenik, ki je nekatere modele poimenoval po svojih velikih uspešnicah, kot je Rocketman, kljub raznobarvni paleti pa po pričakovanju prevladujejo rožnati odtenki, Eltonovi najljubši. Vsi izdelki nosijo pečat blagovne znamke, zaščitni znak, E. Očala, med katerimi so tako korekcijska kot sončna, so razdeljena v štiri sklope, vezane na pevčeva ustvarjalna obdobja v bogati karieri: osnovna kolekcija, zgodnja leta, aktivni glasbenik in izbrana kolekcija. Cene in modeli bodo za vsako denarnico in okus, obljublja zvezdnik. Najdostopnejši izdelki so v osnovni kolekciji, kjer je treba odšteti po 85 evrov, najdražji pa v izbrani, kjer se cene gibljejo od 300 evrov navzgor.

Vsa nosijo zaščitni znak E.

Kot poudarja Elton, se sam že vse življenje izraža ne le prek glasbe, ampak tudi prek mode, k čemur spodbuja vse svoje oboževalce. Kdor bo segel v žep in si privoščil delček njegovega razkošja, bo prispeval za boj proti virusu HIV in aidsu, še spodbuja 74-letnik.