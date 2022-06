Glasbeni zvezdnik zaradi spolnih zločinov obsojen na 30 let zapora

Ameriška zvezna sodnica Ann Donnelly je nekdanjemu R&B zvezdniku R. Kellyju danes izrekla kazen 30 let zapora zaradi spolnih zločinov. 55-letnik je več desetletij spolno zlorabljal ženske, med njimi tudi najstnice, zvezna porota pa ga je lani spoznala za krivega vseh devetih točk obtožnice.

Tožilstvo je zanj zahtevalo najmanj 25 let zaporne kazni, ker da še vedno predstavlja nevarnost za mlada dekleta. Odvetniki so predlagali od deset do največ 17 let, ker bi bila uresničitev zahteve tožilstva za R. Kellyja enaka kot dosmrtni zapor. Plačati bo moral tudi 100.000 dolarjev kazni, vendar po trditvah odvetnikov tega denarja nima.

Tožilci so zahtevali visoko kazen, ker je bil glasbenik po njihovem prepričanju pri svojih zločinih posebej predrzen, manipulativen in agresiven. Ni pokazal nobenega obžalovanja za svoja dejanja oziroma nobenega spoštovanja do zakona. »Visoka kazen bo služila kot primer drugim, vključno z bogatimi, slavnimi in mogočnimi, da se to ne dela,« so zapisali tožilci.

Preberite še:

»Čeprav je bil seks orožje, ki ste ga uporabljali, pa ne gre le za seks. Gre za nasilje, okrutnost in nadzor,« mu je ob izreku kazni povedala sodnica.

Dobitnik glasbene nagrade grammy R. Kelly, ki je prodal na milijone plošč, je dekleta zlorabljal več desetletij, prijeli pa so ga na višku gibanja Jaz tudi, ko je pregon producenta Harveyja Weinsteina odprl plaz podobnih postopkov proti bogatim in slavnim moškim zaradi spolnih zlorab. R. Kellyjev primer je poseben tudi zato, ker je bila večina žrtev temnopoltih žensk.

Po izreku kazni v Brooklynu ga kmalu čaka še sodni proces zaradi pornografije in prikrivanje zlorab mladoletnic v Chicagu, kjer bodo začeli poroto izbirati 15. avgusta. Preganjajo ga še v dveh zveznih državah.