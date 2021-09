Glasbeni svet žaluje: umrl, ko je kopal grob za psa

Mick Brigden, ki je bil tudi menedžer legendarnih Rolling Stones, je umrl v starosti 74. let.



Kot je povedala njegova vdova Julia Dreyer, je doživel nesrečo, ko je kopal grob za svojega poginulega psa. Hitro so ga odpeljali v bolnišnico, a ga zdravniki niso mogli več rešiti, piše revija People. Za kakšno nesrečo je šlo, vdova pokojnega menedžerja ni povedala.



Mick Brigden je v bogati karieri sodeloval z znanimi imeni, kot so Van Morrison, Bob Dylan, Carlos Santana in drugi.



Kitarist Joe Satriani se je na Facebooku poslovil od njega z daljšim zapisom in zapisal: »Bil je vrhunski glasbeni mentor. Iskren, poln spoštovanja, uporen, pronicljiv. Bil je vse in več od tega.«







