Glasbena legenda izgubila ljubezen svojega življenja, poročena sta bila 60 let

Zvezda country glasbe Dolly Parton je izgubila ljubezen svojega življenja. V 83. letu starosti je v Nashvillu umrl njen mož Carl Thomas Dean, s katerim je bila pevka poročena skoraj šest desetletij.

»Carl in jaz sva skupaj preživela mnogo čudovitih let. Besede ne morejo izraziti ljubezni, ki sva si jo delila več kot 60 let. Hvala vsem za molitve in izreke sožalja,« je v izjavi dejala Partonova, ki je poslovnežu Deanu večno zvestobo obljubila, ko je štela komaj 20 let.

Kljub temu da so se ves čas njunega zakona pojavljale govorice, da Dolly ni bila najbolj zvesta žena, pa ji je Carl ves čas stal ob strani, tisti, ki so zakonca poznali, pa so večkrat dejali, da je njuna ljubezen neizmerna in neomajna.

Carl je bil tudi navdih za eno najbolj znanih pesmi glasbene legende Jolene, ki govori o moškem, s katerim se spogleduje druga ženska. Dolly je pesem napisala, potem ko se je z njenim možem nekoliko preveč očitno spogledovala neka bančna uslužbenka.

Dolly Parton in Carl Thomas Dean sta bila poročena 60 let. FOTO: Reuters

»Noro se je zatrapala v mojega moža, njemu pa je to laskalo in ves čas je hodil na banko,« je pred časom dejala Partonova, ki pa se ji je vse skupaj zdelo precej smešno, pesem pa da ni bila mišljena tako turobno in žalostno, kot je na koncu izpadla, je takrat še dodala Dolly, ki je 19. januarja dopolnila 79 let.