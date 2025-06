Glabenik, obsojen na 30 let zapora, po prevelikem odmerku v bolnišnici! Pazniki naj bi ga zastrupili?

R. Kelly, osramočeni raper, obsojen na 30 let zapora zaradi spolnega napada na ženske in otroke ter trgovine z ljudmi za spolne namene, je bil odpeljan v bolnišnico, njegovi odvetniki pa trdijo, da ga je zaporniško osebje poskušalo zastrupiti.

Njegovi zločini segajo v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, a je bil R. Kelly aretiran šele leta 2019 zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnikov, prisilnega dela, trgovine z ljudmi in izsiljevanja. Sojenje, med katerim so njegove žrtve podrobno opisale fizično, čustveno in spolno zlorabo, je potekalo v New Yorku, Kko je bil spoznan za krivega po devetih točkah obtožnice. Dve leti pozneje je bil na sojenju v Chicagu obsojen na 20 let zapora, ki je vključena v kazen, ki jo že prestaja.