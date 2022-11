Gisele in Tom po 13 letih zakona vsak svojo pot

Več kot desetletje ljubezni in dva otroka ni bilo dovolj, da bi Gisele Bündchen in Tom Brady zgladila nesporazume ter nadaljevala skupno pot. Da v njunem zakonu ni vse, kot bi moralo biti, se je šušljalo že več mesecev, zdaj že nekdanja partnerja pa sta pred dnevi govorice ne le potrdila, ampak sta oboževalce presenetila z novico, da je tudi ločitveni postopek že končan. »Te dni sva se z ženo po 13 letih zakona uradno ločila. Odločitev je bila sporazumna, hvaležna sva za čas, ki sva ga preživela skupaj. Blagoslovljena sva bila s čudovitima otrokoma, ki bosta še naprej vsak dan v središču najinega sveta. Še naprej bova sodelovala kot oče in mama in jima zagotavljala vso ljubezen in pozornost, ki si jo zaslužita. O tem koraku sva razmišljala že dlje, a to ne pomeni, da ni težko in ne boli. Drug drugemu želiva le najboljše in veliko uspehov v vseh podvigih, ki naju čakajo v prihodnje. Prosiva, da spoštujete najino zasebnost, medtem ko poskušava reševati, kar naju še čaka v naslednjih dneh in tednih. Hvala,« je na svojem profilu na družabnem omrežju zapisal Brady, zelo podoben zapis pa se je kmalu pojavil tudi na Giselinem.

Ni bilo presenečenje

Gisele je ves čas podpirala moža pri njegovi športni karieri. FOTO: Eve Edelheit, Reuters

Čeprav so bili mnogi začudeni, da je bilo ločitvenega postopka konec tako hitro in tiho, kar med zvezdniki vse prej kot stalna praksa, pa tisti, ki nekdanja zakonca poznajo, niso bili presenečeni. Še preden sta si obljubila večno zvestobo, sta namreč podpisala predporočno pogodbo, ki je bila menda odlično sestavljena, omogočila pa jima je, da sta se zdaj izognila prepirom glede delitve premoženja in preživnine. »Ko sta se spoznala, sta že bila vsak na svojem področju izjemno uspešna, imela sta vsak svoje premoženje in podjetja, zato je bilo edino smiselno to tudi zaščititi. Edina potencialna težava bi lahko nastala pri delitvi nepremičnin, ki sta jih kupila skupaj, a kot razumna človeka, ki si nista želela oteževati že tako težke situacije, sta se tudi o tem dogovorila brez težav,« je ameriškemu tabloidu povedal vir blizu manekenke in športnika. Brady bo tako menda obdržal 17 milijonov evrov vredno vilo v Miamiju, ki je še v fazi gradnje, Bündchnova pa bo dobila družinsko počitniško hišo v Kostariki. Tudi stanovanje v New Yorku naj bi pripadlo njej, saj je v njem preživela veliko več časa kot Tom, ni pa še znano, kaj bo z njunima hišama v ameriški zvezni državi Montana in na Bahamih.

Veljala sta za enega najlepših parov. FOTO: Lucas Jackson,Reuters

Čeprav nihče od bivših zakoncev javno ni spregovoril o vzrokih za ločitev, pa naj bi bila pobudnica zanjo 42-letna manekenka. Ko se jima je rodil prvi otrok, sta se namreč odločila, da bo prav ona tista, ki bo kariero postavila na stranski tir, da bi skrbela za družino, zaradi moža se je iz New Yorka, ki velja za eno od modnih prestolnic, preselila v Boston. Čeprav je bila nekoč ena najbolje plačanih manekenk na svetu, se je nehala pojavljati na modnih brveh, tu in tam je stopila le še pred fotografski objektiv, sicer pa je bila njena glavna naloga skrb za moža in otroke. Tom Brady, branilec pri ameriškem nogometu, bi se moral tako letos, tik preden je dopolnil 45 let, upokojiti in vlogi bi zamenjala. On bi več časa namenil družini, Gisele pa bi se lahko vrnila na modne revije. A Tom je v pokoju užival le nekaj mesecev, nato pa se je odločil, da se vrne na nogometne zelenice. In prav to naj bi po besedah dobro obveščenih virov sodu izbilo dno. »Gisele je imela dovolj. Zadnje desetletje se je vse vrtelo okrog Toma, vsi so se prilagajali njemu in njegovi karieri. Zamere so se nabirale, in ko je Tom prelomil obljubo, da se bo upokojil in preživel več časa z družino, je Gisele spoznala, da tako ne more več živeti,« je med drugim za ameriško revijo dejala ena od njenih prijateljic, ki ni želela biti imenovana.

2006. leta sta se spoznala na zmenku na slepo.