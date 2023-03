Gisele Bündchen: še vedno ga ljubi, a sta se preveč oddaljila (FOTO)

Oktobra lani sta brazilska manekenka Gisele Bündchen in profesionalni igralec ameriškega nogometa Tom Brady šokirala oboževalce, ko sta naznanila, da se po 13 letih ločujeta. Ves ta čas sta namreč veljala za enega najlepših parov na svetu, v zakonu sta se jima rodila zdrava in ljubka otroka, ni jima manjkalo denarja, v javnosti pa sta vedno delovala zaljubljeno in usklajeno. Ko sta po več tednih pogovorov prišla do odločitve, da ne moreta več živeti skupaj, sta o tem obvestila tudi javnost, a ker nista podala razloga za razhod, so se seveda pojavila ugibanja in govorice.

Postavna Brazilka je bila dolgo ena od Viktorijinih angelčkov. FOTO: Marc Serota, Reuters

Med najglasnejšimi je bila ta, da naj bi imela Gisele dovolj tega, da je svojo uspešno kariero obesila na klin in se posvetila družini, da bi lahko njen mož sledil svojim športnim sanjam. Nato naj bi se lani upokojil in vlogi bi zamenjala, pa se to ni zgodilo, in 42-letni lepotici je bilo dovolj.

Kariero naj bi žrtvovala, da bi se Brady lahko posvetil svoji, se je govorilo lani. FOTO: Andreas Gebert, Reuters

Takrat nihče ob zdaj že bivših zakoncev govoric ni komentiral, šele zdaj se je Gisele odločila, da pove svojo plat zgodbe. »Vedno sem bila njegova največja oboževalka, in tako bo tudi v prihodnje. Če obstaja oseba, ki ji želim vso srečo tega sveta, je to on, verjemite mi. Želim si, da je uspešen, da doseže vse, kar si je zadal, in več, iz vsega srca mu privoščim in želim, da se uresničijo vse njegove sanje,« je v intervjuju na revijo Vanity Fair, katere naslovnico tudi krasi, povedala Gisele in dodala, da so jo omenjene govorice močno prizadele, v njih pa da ni kančka resnice.

Najuspešnejša manekenka vseh časov

»Včasih se pari pač razidejo in razlog ni vedno šokanten. Morda je kdo hotel verjeti, da se je med nama zgodilo kaj groznega, zakaj bi se sicer po toliko letih, po dveh otrocih, po vsem, kar sva skupaj ustvarila, hotela ločiti. Odgovor je šokantno preprost. Oddaljila sva se in ugotovila, da si želiva različnih stvari. To je vse,« je pojasnila lepotica in nadaljevala: »Včasih dva rasteta skupaj, včasih vsak v svojo smer.

Veljala sta za enega najlepših parov. FOTO: Carlo Allegri, Reuters

Ko sva se spoznala, sem imela jaz 26 let, on 29, bila sva mlada. Takrat sva si oba želela družine in drugih reči, a s časom so se najine želje začele vedno bolj razlikovati, dokler nisva prišla do točke, ko sva morala sprejeti odločitev, da vsak svojih skupaj ne bova mogla uresničiti.« Ena najuspešnejših manekenk vseh časov je pristavila, da vse to nima prav nobene zveze z ljubeznijo, da Toma še vedno ljubi in ga tudi vedno bo, dokler bo igral ameriški nogomet, bo spremljala tudi vse njegove tekme.

2009. sta se poročila.

»Če hočeš ostati zvest samemu sebi in živeti na način, kot si želiš živeti, so potrebni vsaj kompromisi. Potrebuješ nekoga, s katerim se boš srečal na pol poti, še posebno glede pomembnih reči in vprašanj. Zakon, katerakoli zveza, pravzaprav je ples, ustvarjanje ravnovesja. Če tega ni, se poruši še najmočnejša konstrukcija,« je zaključila Gisele, ki se je po ločitvi vrnila v svet mode, in čeprav bo julija dopolnila že 43 let, ji dela ne manjka.