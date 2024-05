Gina Lollobrigida na dražbi

Konec meseca bodo na dražbi v Genovi ponudili pohištvo, umetnine, nakit in spominke pokojne italijanske filmske dive Gine Lollobrigida. Med drugim bodo ponudili uro, ki jo je nekoč prejela v dar od kubanskega revolucionarnega voditelja Fidela Castra, in fotoaparat, s katerim je med drugim fotografirala igralca Paula Newmana, slikarja Salvadorja Dalija in diplomata Henryja Kissingerja.

Imela ga je tudi na obisku na Kubi, ko je fotografirala Castra, ki ji je nekoč prinesel digitalno ročno uro z napisom »Za Gino z občudovanjem«, med obiskom v Rimu pa je dejal: »Prišel sem, da bi videl papeža in Lollo.«

Gina Lollobrigida na 18. filmskem festivalu v Cannesu leta 1965 FOTO: AFP

Poleg različnih kosov nakita bodo na dražbi ponudili tudi monumentalno sicilijansko leseno omaro, okrašeno s koralami in želvovino, par mečev iz filma Najlepša ženska na svetu, vrtne lonce iz kitajskega porcelana, ruske ikone in skulpture tibetanskih bogov.

Filmska ikona

Gina Lollobrigida se je rodila leta 1927 v Subiacu. Kariero je začela kot fotomodel. Po letu 1947 je nastopila v manjših filmskih vlogah, leta 1949 je odšla v Hollywood, kjer ji je uspelo leta 1953 z vlogo v filmu Johna Hustona Premagaj hudiča. Največje uspehe je nanizala v 50. in 60. letih 20. stoletja, v času razcveta italijanske kinematografije, ko je veljala za eno najbolj zaželenih igralk ne le doma, temveč tudi drugod po svetu. Sodelovala je z največjimi hollywoodskimi zvezdniki vseh časov, kot so Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis in Frank Sinatra.

Njen filmski podpis je postal film Najlepša ženska na svetu iz leta 1955. Skupno je posnela več kot 60 filmov, nekatere tudi še v 90. letih. Med pomembnejšimi so Fanfan Tulipan (1952), Kruh, ljubezen in domišljija (1953), Kruh, ljubezen in ljubosumje (1954), Trapez (1956), Najlepši november (1969) in Pinokijeve dogodivščine (1972). Nastopala je tudi na televiziji.

Od nje so se poslovili z državnimi častmi. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Ko je stopila v 70. leta, se je od filma skoraj povsem poslovila. Ob koncu igralske kariere se je začela ukvarjati s fotografijo, humanitarnim delom in kiparstvom. Umrla je januarja 2023 v starosti 95 let.