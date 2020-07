Gigi Hadid tarča posmeha: Denar očitno ne more kupiti okusa

Svetovno znani manekenkise verjetno niti v najhujši nočni mori ni sanjalo, da bo njen projekt prenove doma naletel na takšen odziv. Ko je ponosno na svojem instagramu delila, kaj je v zadnjem letu naredila iz svojega doma, se je usul plaz kritik. »Lansko leto sem posvetila svoji strasti in ustvarjanju sanjskega prostora,« je zapisala. »Vse se je 'poklopilo' tik pred karanteno, a se že veselim, da bom uživala v teh posebnih kotičkih,« je zapisala in dodala, da je pri vsem skupaj imela nekaj pomoči.Nad tem, kako je po Gigijinem posredovanju in dekoriranju videti njen luksuzni dom na Manhattnu, so bili njeni sledilci pošteno presenečeni. Sprašujejo se o njenih izbirah, kombinacijah barv in vzorcev, ki kar bodejo v oči. Ni jim jasno niti, zakaj je drag marmor v kopalnici prekrila z naslovnicami revij. Prav tako se sprašujejo, kaj počnejo v kuhinji biljardne krogle.»Korelacija med bogastvom in okusom se najbolj evidentno kaže v Gigijinem opremljanju doma,« je zapisala ena izmed uporabnic twitterja. »Gigijine obarvane testenine, s katerimi je okrasila kuhinjske omarice, so mi pokvarile dan,« je zapisala neka druga.Če so na twitterju brutalno neusmiljeni, pa je na instagramu deležna nekaj več pozitivnih odzivov. Njeni kolegi iz sveta slavnih so jo celo pohvalili.