Gigi Hadid in Zayn Malik zibata

Nič ne napolni srca s tolikšno radostjo in tako hitro kot rojstvo otroka. To sta zdaj okusila Gigi Hadid in Zayn Malik, ki sta se pretekli konec tedna razveselila prvorojenke. Drobne, zalite in zdrave deklice, ki je mladima zaljubljencema seveda takoj ukradla srce. »Nemogoče je ubesediti, kakšna čustva me prevevajo. Ljubezen, ki jo čutim do tega drobnega bitjeca, je neprekosljiva, nisem vedel, da je mogoče tako ljubiti,« srce prekipeva 27-letnemu Zaynu, enemu od glasov nekdanje fantovske skupine One Direction. Podobno doživlja novopečena mamica, komaj nekaj dni stara malčica je spremenila njun svet za vedno, na lepše in boljše: »Noro in povsem sem zaljubljena vanjo.« Predlani sta se razšla Zvezdniški parček, ki je zdaj zaplul v starševske vode, za sabo nima le ljubezenske idile. Po treh letih romance sta si v izteku 2018. pomahala v slovo, čeprav je čas pokazal, da ne zato, ker bi med njima ugasnila čustva. Približno leto pozneje, decembra lani, sta se namreč spet našla, letos aprila pa potrdila govorice, da je njuna obujena ljubezen že obrodila sadove. Novo življenje pod Gigijinim srcem naj bi ju dodatno zbližalo. Še več, dojenčice še prijela nista v roke, ko se je začelo govoričiti, da bo prvorojenka šele začetek precej številnejše družine. »Sicer nepričakovano novico sta od veselja zagrabila z obema rokama, vneto se pripravljata na to novo obdobje. Gigi je še mlada in si je vedno želela imeti več otrok. Je namreč čustvena in skrbna, odlična mamica bo,« je pred meseci dejal vir. Vsaj tako goreče pa je očetovsko vlogo pričakoval Zayn, ki je zdaj prekipevajoč od sreče dejal, da je nadvse ponosen, ko reče, da je lepa novorojenka njegova. »Zelo sem hvaležen za življenje, ki je pred nami.« Fantki smrdijo Gigi in Zayn se bosta starševskih veščin učila sproti, zgolj osvežila pa jih bo Tamara Ecclestone, ki je pred približno tednom v zasebnosti drugič postala mamica. Bogato dedinjo in Jaya Rutlanda je v švicarski porodnišnici namreč vzradostil prihod male Serene, sreča pa se je z veselim dogodkom nasmehnila tudi njuni prvorojenki, šestletni Sophii, ki je že nekaj časa navijala za deklico. »Že dolgo govori, da si želi sestrico, zdaj pa sem prvič dovzetna za idejo še enega otroka,« je lani dejala drugorojenka formulskega mogotca Bernieja Ecclestona in dodala, da si Sophia želi sestrico, ne bratca, ker naj bi fantki smrdeli. Očitno so bile vse dekličine želje uslišane – novico je razkril ponosni dedek Bernie, ki je poleti, pri 89 letih, postal oče sinku Aceu. »Absolutno navdušen sem, da sem spet dedek. Tamara je rodila hčerko v isti porodnišnici, kot se je rodil moj Ace. Obe, mamica in hčerka, se počutita odlično, Serena pa je čudovita dojenčica.« V dodatno veselje mu je, da sta si Serena in Ace, sicer nečakinja in stric, po letih – ali bolje mesecih – zelo blizu, kar pomeni, da bosta odlična partnerja za igro.