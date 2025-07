Gibonnijeve pesmi za ljubezen in ločitev

Hrvaški glasbenik Zlatan Stipišić - Gibonni izdaja pesniško zbirko svojih poezij Banderas de un imperio hundido oziroma v prevodu Zastave potopljenega imperija. Ne gre za nove skladbe, ampak poezijo, ki se bere. Zbirka, ki izide na slovenskem trgu prav danes, 15. julija, je dobila tudi drugačen naslov, in sicer Bandire potonulog carstva.

Naslov je želja samega avtorja in gre za verz iz njegove pesmi Udica. Zbirka je sicer izšla v hrvaščini, španščini in angleščini. V knjigi je 31 pesmi, ki jih je za objavo izbral Gibonni osebno. Med njimi so največje uspešnice, kot so Mirakul, Brod u boci, Žeđam, Judi, zviri i beštimje, Libar, Lažu fotografije, Drvo in druge. Gibonni, ki je velik občudovalec avtorjev, kot sta Gabriel García Márquez in Jorge Luis Borges, je pesmi dal prevesti tudi v španščino.

»Moje pesmi so prežete z močnimi čustvi, besedne igre pa ostajajo v spominu. Branje verzov brez glasbe odpira novo dimenzijo – intimno, svežo, a še vedno močno in znano. Tudi dolgoletni oboževalci moje glasbe bodo v njih začutili nekaj globljega in posebnega,« pravi.

Gibonnijeva knjižna pot

Njegove skladbe so sicer znane kot posebne v več pogledih. »Ob njih se rojevajo ljubezni, prebolevajo ločitve, ljudje se za trenutek ustavijo in zazrejo vase. Najraje sicer prepevam o ljubezni, ker je ta zame največja skrivnost,« pove.

Gibonnijeva knjižna pot se je sicer začela z drugimi avtorji. Lani je izšla zbirka zgodb Drevo, za katere so bili navdih njegovi verzi. »Napisalo jih je 26 avtorjev, tudi vaš Zoran Predin. Dobil sem enega od vpogledov v to, kako moje verze doživljajo drugi,« razkrije. Za novo zbirko pa je pesmi napisal sam. Najprej so jo izdali na tujem trgu, natančneje v Portoriku. Namenjena je špansko govorečim bralcem od Južne Amerike do hispanske skupnosti v ZDA. V njej so zbrane pesmi iz njegovega širokega opusa, uredil pa jo je književnik in univerzitetni profesor iz Portorika Carlos Roberto Gomez, ki v Gibonniju vidi poleg glasbene zvezde tudi pravega pesnika.

Avtor načrtuje predstavitve zbirke tudi v Sloveniji; knjiga pri nas izide 15. julija. Verjetno jih bo združil s siceršnjimi nastopi. Veseli se, če bo slišal pesmi recitirati tudi v interpretaciji drugih, bodisi glasbenikov, pesnikov ali njegovih oboževalcev.