Gerard Depardieu obtožen posilstva

Cyrano de Bergerac mu je prinesel oskarjevsko nominacijo. FOTO: Press Release

Vest, da je v središču kazenske preiskave, je privrela na plan. FOTO: Press Release

Po nekaterih poročilih naj bi bil Depardieu celo prijatelj dekletove družine.

22

let je imela igralka, ki naj bi jo posilil.

, eno največjih, če ne celo morda največje ime francoske kinematografije, v letošnje leto ni stopil lahkega koraka. Nasprotno, svobodno se potika naokoli le zaradi položene varščine, hromijo pa ga obtožbe posilstva, za katere je že mislil, da se jih je pred dobrima dvema letoma rešil enkrat za vselej.Tedaj ga je mlada igralka namreč obtožila spolnega napada in posilstva, a so zaradi pomanjkanja dokazov kriminalno preiskavo in sodni pregon opustili. Do lanskega poletja, ko so preiskavo domnevnega spolnega zločina nad tedaj 22-letno anonimno mladenko spet odprli, kar je decembra 2020 privedlo do kazenskih obtožb.To nič kaj lepo resnico je zvezdniku sicer uspelo pred javnostjo skrivati dolga dva meseca, a je vest, da je Depardieu v središču kazenske preiskave, zdaj privrela na plan. Tudi na veliko obžalovanje njegovega odvetnika, ki upa, da bosta vsaj njeno zapletanje in razpletanje ostali skriti radovedni javnosti. »V celoti zanikamo obtožbe,« pa je vse, kar je bil Témime pripravljen povedati.Tretji najbolj razdražljivDa je preteklost velikana francoskega filma najmanj precej slikovita, ni skrivnost. Začel je že v otroštvu, ko je zaradi tatvine avtomobila pristal za zapahi, pozneje, ko bil že zveneče ime, skoraj državni zaklad, pa mu je z impulzivnim vedenjem in odsotnostjo samonadzora uspelo zasesti tretje mesto nič kaj laskave lestvice najbolj razdražljivih osebnosti Francije.Med incidenti, zaradi katerih je neslavno pristal na tabloidnih naslovnicah, velja iz leta 2011 omeniti lulanje na tla potniškega letala, seveda v pijanem stanju. Leto pozneje je bil obtožen napada, ko je sredi ceste v obraz boksnil motorista, v istem letu pa si je prislužil aretacijo zaradi vožnje skuterja v pijanem stanju – s katerega je brez ravnotežja seveda tudi padel. Ob tem pa še vrsta zgodb o njegovem pretiranem popivanju in ljubezen do izlivov kletvic. A nič ne pride ob bok obtožbi iz avgusta 2018, ko ga je nadobudna mlada igralka obtožila posilstva.Izpoved igralčeve domnevne žrtve gre nekako takole. Depardieuja je že precej pred incidentom spoznala kot svojega učitelja, h kateremu se je zatekla tudi po nekaj profesionalnih nasvetov. A je avgusta 2018 šlo nekaj močno narobe. Po njegovem predlogu sta se dobila na igralčevem pariškem domu, kjer naj bi jo med 7. in 13. avgustom dvakrat spolno zlorabil.»Povsem neresnično. Gerard absolutno nasprotuje vsem oblikam spolnega nasilja,« se je odzval njegov odvetnik. In čeprav je v imenu svojega varovanca priznal, da Gerard pozna mladenko, pa je zanikal, da bi se z njo srečal na omenjene dneve. Po nekaterih poročilih naj bi bil igralec celo prijatelj dekletove družine.Ni edini​Kako se bo zgodba razvijala, bomo prej ali slej izvedeli. Ni pa Depardieu edini pomembnež francoskega filma, ki se je v teh tednih znašel na tnalu zaradi obtožb spolnega nasilja. Podobne umazane obtožbe posilstva so namreč visele tudi nad, režiserjem za uspešnicami, kot so Peti element, Velika modrina in Lucy.Tudi njega so leta 2018 posilstva obtožile nizozemsko-belgijska igralkain še pet drugih žensk, ki pa se z imenom niso želele izpostaviti. Van Royeva, ki je imela manjši vlogi v Bessonovih filmih Taksi 5 in Valerian in mesto tisočerih planetov, je filmarja obtožila, da jo je v obdobju dveh let večkrat posilil.Tudi ta preiskava je zaradi pomanjkljivih dokazov 2019. sprva obstala, v letošnjem letu pa je Bessona privedla pred sodnika. Ta ga je po večurni razpravi konec januarja izpustil brez uradne obtožnice, a naj bi bilo vseeno dovolj posrednih dokazov o morebitni krivdi, da lahko sodnik spet zažene preiskavo.