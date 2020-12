(35) je v teh dneh na krajših počitnicah v Dubaju v družbi svojih otrok in partnerice(26). Prejel je nagrado Globe Soccer Awards in bil proglašen za najboljšega igralca stoletja.Cristiano je na slovesnost prispel z manekenko Georgino in najstarejšim sinom. Ona je sicer zasenčila zaročenca, saj se je pokazala v oprijeti obleki z bleščicami, ki je razkrila njene noge in poudarila njeno bujno oprsje. Ronaldo se je modno uskladil z njo, zato si je nadel rdečo kravato. Zaradi pandemije covida 19 sta oba nosila zaščitne maske.Razkošna slovesnost je potekala v hotelu Armani v sklopu stolpa Burdž Kalifa. Bila je to 12. podelitev prestižne nogometne nagrade.