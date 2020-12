George Michael mu ni zapustil niti ficka

WENN Fadi Fawaz ne more sprejeti, da londonska hiša ni njegova. FOTO: Kwaa/zds Wenn

To je moj dom, moja hiša! George bi si želel, da jo imam! je tulil policistom.

Četudi naj bi bil zdaj čas čarobnosti in prešernega veselja, je božič začas bolečine. Na ta dan pred štirimi leti je namreč izgubil ljubimca, s katerim sta se imela rada sedem let. Še več, prav Fadi je bil tisti, ki jenašel mrtvega v njegovi postelji.V hipu je bilo konec pravljice, ki jo je živel od leta 2009, ob branju oporoke pa je doživel še en udarec. Zvezdniku je posvetil sedem let, ga ves čas ljubil in mu menda stal ob strani v vseh njegovih bojih z odvisnostjo, George pa je v oporoki nanj pozabil. Celotno premoženje, ocenjeno na okoli 120 milijonov evrov, naj bi zapustil sestramainVključno z londonsko hišo, česar Fadi ni in ni sprejel. Kot tudi ne upošteval, saj je razkošno hišo zavzel in se iz nje ni dal izseliti. Vse do lani, ko naj bi jo v alkoholnem in narkomanskem deliriju povsem razdejal, da so ga na silo izselili. Vrnil se je na prizorišče zločina, morebiti odločen, da bo na božič blizu pokojnemu ljubimcu. A najsi je temu botrovalo zlomljeno srce najsi potreba po strehi nad glavo – kršil je zakon. Skrivaj je namreč preplezal varnostno ograjo, se splazil do hiše, vanjo pa si pot utrl tako, da je s kamnom razbil okno. Stran ga je zvlekla šele policija.Od pevčeve smrti Fadi životari. Z zvezdnikovo družino se je pričkal zaradi oporoke in jo poskušal celo izpodbijati. Nelegalno se je vselil v londonsko hišo, kjer je z Georgeem preživel toliko srečnih dni. Ko pa so ga lani brcnili ven, je spal po zanikrnih hotelih ali kar na prostem. »Brezdomec sem. Od Georgeeve smrti so se odvrtela že tri leta, njegovi odvetniki pa še vedno niso naredili ničesar, da bi mi pomagali, zato že nekaj dni spim na ulici. Na ulici, namesto da bi bil doma!« je dejal lani, prepričan, da mu londonski dom pač pripada. Zato se je vanj zdaj vrnil.»Bil je videti grozno slabo. Videlo se je, da mu življenje ne prizanaša,« je povedala priča, ki je Fawaza opazila plezati prek ograje. »Ko je prišla policija, se ni dal. Kričal je, da je to njegova hiša, njegov dom, da bi si George tega želel. Na koncu ga je policiji uspelo izvleči ven, a verjetno je le vprašanje časa, kdaj se bo vrnil. Težko je, da se človeku ne zasmili. To mora biti zanj težek, osamljen čas.« Vlom je potrdila tudi policija, ki pa Fadija ni aretirala, saj naj bi jih poslušal, ko so mu rekli, da mora oditi.