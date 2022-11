George in Amal Clooney: zaroka se je skoraj sfižila

Pred desetletjem ali še prej si nihče ne bi upal napovedati, da bo George Clooney nekoč z nekom praznoval obletnico poroke. Niti zvezdnik sam naj tega ne bi verjel. A ljubezen dela čudeže, in ko je Clooneyju pot prekrižala uspešna odvetnica Amal Alamuddin, je zapriseženi samec potegnil križ čez zmenkarije in kratkotrajne avanture, pred natanko enim mesecem pa je par nazdravil osmi obletnici zakona.

Čigav je prstan?

Enainšestdesetletni igralec se je v pogovorni oddaji, ki jo vodi njegova stanovska kolegica Drew Barrymore, razgovoril o tem, kako je svojo drago zaprosil za roko. Če verjamete ali ne, kljub njegovemu šarmu in karizmi ter dolgotrajnemu načrtovanju ni šlo vse gladko.

Amal Clooney je uspešna odvetnica za človekove pravice. FOTO: David 'Dee' Delgado/Reuters

»Želel sem, da bi bil trenutek poseben, a hkrati spontan. Pripravil sem album svoje tete in izjemne glasbenice Rosemary Clooney, ko bi na vrsto prišla pesem z naslovom Why Shouldn't I (Zakaj pa ne bi, op. p.), pa bi jo vprašal 'Zakaj pa se ne bi poročila?' Prstan sem spravil v predal v kuhinji, ko je začela igrati pesem, pa sem nameraval prižgati svečo. Vžigalnik je bil v predalu s prstanom, zato sem Amal prosil, ali mi prinese vžigalnik. Nato je šlo vse narobe,« se je v smehu spominjal George.

Še vedno sta zaljubljena kot prvi dan. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Predstavljal si je namreč, da bo Amal videla prstan, razumela, da je namenjen njej, mu padla v objem in živela bosta srečno do konca svojih dni. Amal je prstan res videla, a sklepala, da ga je tam pozabila neka druga ženska. »To je bilo zadnje, kar sem pričakoval, zato sem pač sledil načrtu. Ko mi je obrnila hrbet in odšla do predala, sem pokleknil na eno koleno, ona pa je, namesto da bi se obrnila, začela spraševati, čigav je prstan. K sreči se je vse dobro končalo, čeprav je trajalo skoraj 20 minut, preden je rekla da. Najbrž bi trajalo še dlje, če je ne bi opomnil, da nisem več najmlajši, in da klečim že tako dolgo, da se bojim za svoje kolke,« je zgodbo zaključil eden najbolj postavnih moških v Hollywoodu.

Da je Amal res nekaj posebnega, je menda vedel v trenutku, ko jo je zagledal, njegova osebna asistentka pa še prej. Prav slednja je Amal tudi povabila, da se ji pridruži na obisku v Clooneyjevi vili v italijanskem mestu Como. »Vprašala me je, ali lahko pripelje prijateljico, ki da je čudovita in pametna in kot nalašč zame. Nato je izstrelila, da se bom s to žensko poročil. Seveda sem bil prepričan, da se ji je zmešalo,« pravi oče dveh otrok, ki je pred usodnim srečanjem zamenjal četico slavnih lepotic.

K sreči se je vse dobro končalo, čeprav je trajalo skoraj 20 minut, preden je rekla da.

Brez razprtij

Posteljo so mu med drugim grele zdaj žal že pokojna Kelly Preston, ki je srečo pozneje našla v zakonu z Johnom Travolto, pa Cameron Diaz, Charlize Theron, Lucy Liu, Renée Zellweger in Elisabetta Canalis. Leta 2011 se je zagledal v igralko in rokoborko Stacy Keibler in z njo vztrajal dve leti.

Dve od Charliejevih angelčkov sta mu greli posteljo, tretja je njegova dobra prijateljica. FOTO: Press Release

Devet mesecev pozneje je v njegovo življenje prišla Amal in vse se je začelo odvijati s svetlobno hitrostjo. Aprila sta se spoznala, v začetku avgusta v Veliki Britaniji zaprosila za poročno dovoljenje in si mesec in pol pozneje v Benetkah obljubila večno zvestobo. Če je bil prvi korak na poti do zaobljub nekoliko neroden, pa po zakonskih vodah menda plujeta mirno in uspešno. Amal, ki je po poroki prevzela možev priimek, je dejala, da se v vseh teh letih še nista sprla, da vsa morebitna nesoglasja rešujeta sproti, s pogovorom in obilico spoštovanja. Vse to je po njenem mnenju tudi ključ do sreče in uspešnega zakona.

S Kelly Preston se je dobival med letoma 1987 in 1989. FOTO: Reuters