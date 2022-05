Gates o življenju po ločitvi: Živim v preveliki hiši ter pogrešam nered in hrup

»Vsak zakon doživi spremembo, ko otroci zapustijo dom. Moj je na žalost doživel spremembo, ki se imenuje ločitev,« je za The Sunday Times povedal Bill Gates. Najtežje mu je bilo, ko so otroci odšli študirat, zadnja je na fakulteto odšla mlajša hči. Kljub ločitvi z ženo Melindo je Gates svoj zakon označil za sijajen: »Ne bi ga zamenjal in ne bi se poročil z nobeno drugo.« O tem, kakšno je življenje po ločitvi, pa je povedal: »Imam lepo hišo, ki je primerna za veliko družino. A večino časa se zdi prevelika. Pogrešam nered in hrup. Ne opravljam veliko hišnih opravil, ampak ko smo še živeli skupaj, sem pral posodo. V tem sem bil dober in vedno mi je pomagal eden od otrok.«

Odrasla sta skupaj

Bill in Melinda sta ločitev oznanila pred enim letom po 27 letih zakona. Spoznala sta se, ko je ona začela delati pri Microsoftu. Ko sta se poročila, je bila stara 28 let, on pa 38. »Skupaj sva odrasla. Skupaj sva živela polovico mojega odraslega življenja. Oba žalujeva za tem obdobjem. Še vedno se včasih vidiva, skupaj tudi delava. Ostala sva si blizu. To me osrečuje. Imava tri neverjetne otroke in delava na najinem odnosu.«

Kjub temu da je Gates milijarder, pri deljenju imetja ob ločitvi menda nista imela težav. »Dobila je psa. S tem me je ubila,« je rekel Gates in dodal, da bi svet moral izvedeti, kako ga je nekdanja žena mučila. To je bila le še ena šala, saj je novinarju pojasnil, da nista bila nikoli zlobna drug do drugega ...