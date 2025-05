Gasilec Roko zaprosil stevardeso Loreno po pristanku na letališču (FOTO)

Prikupen dogodek se je zgodil ta teden na letalu Croatia Airlinesa po pristanku v Zagrebu, ko je tamkajšnji gasilec zaprosil svojo izbranko, stevardeso Loreno.

»Včeraj zjutraj, takoj po pristanku leta Croatia Airlinesa iz Splita v Zagreb, smo bili priča zares posebnemu trenutku. Naš gasilec Roko je zaprosil stevardeso Croatia Airlinesa Loreno – in rekla je DA!« so sporočili na uradnem profilu Letališča Zagreb.

FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Dodali so še: »Čestitamo bodočima mladoporočencema in jima želimo srečen skupni polet skozi življenje.«

Komentarji na družbenih omrežjih so bili preplavljeni s čestitkami in lepimi željami: »To je prava ljubezen,« »Srečno v skupnem življenju,« in »Čestitke!« so zapisali navdušeni Hrvati.

Po zaroki sta se zaljubljenca skupaj odpeljala s pristajalne steze – v novo skupno poglavje svojega življenja.