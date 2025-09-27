Ganljiva izpoved princa Williama: to leto je bilo najtežje v njegovem življenju (VIDEO in FOTO)

Princ William je leto opisal 2024 kot »najtežje leto mojega življenja« v pogovoru z igralcem Eugénom Levyjem za novo sezono njegove potovalne oddaje.

Valižanski princ je zvezdnika povabil na ogled gradu Windsor in medtem poudaril: »Življenje nas preizkuša. To, da znamo premagati te preizkušnje, nas oblikuje.«

Levy ga je med drugim vprašal: »Kaj pa počnete doma?« In William se je pošalil: »Spim. Ko imaš tri majhne otroke, je spanje ključni del življenja.«

Med snemanjem za oddajo The Reluctant Traveler je William igralca vodil po gradu, se šalil, da ponujajo »osebne oglede za vsakogar«, nato pa sta skupaj sedla še v točilnico – William ob svetlem pivu, Levy pa ob temnem.

Na preizkušnji

Med iskrenim pogovorom ob pijači je William priznal: »Rekel bi, da je bilo leto 2024 najtežje v mojem življenju. Življenje nas postavlja na preizkušnje in to, da jih premagamo, nas naredi, kar smo.«

Že prej je javno dejal, da je lani prestajal »grozljivo« obdobje – predvsem zaradi bolezni žene Kate, ki je v videoposnetku tudi sama opisala svojo izkušnjo z rakom kot »neizmerno težko za vso družino«.

Tudi kralj Karel III. se od februarja lani spopada z rakom in prejema zdravljenje. William je zadnje dni preživel na Škotskem, kjer je skupaj z očetom nadaljeval tradicijo »mini dopusta oče-sin« v Balmoralu, poroča Daily Mail.

Preberite še: