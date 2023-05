Ganljiv govor slavne igralke, ki bi ga morali prebrati vsi starši: Vrnite nam otroke

47-letna angleška igralka je v zahvalnem govoru razkrila strahove, s katerimi se sama in številni starši soočajo pri vzgoji otrok v sodobnem svetu, prepredenem s pametno tehnologijo, ki dopušča, da zloraba in nasilje pronicata globoko v intimo posameznika in uničujeta njegovo duševno zdravje.

Kate Winslet je v nedeljo prejela prestižno britansko nagrado za televizijske dosežke BAFTA, in sicer za glavno vlogo v igrani seriji I Am Ruth, ki je bila decembra lani premierno predvajana na britanski televiziji Channel 4. Serija odpira bolečo in izredno aktualno problematiko medvrstniškega spletnega nasilja in tehnološke odvisnosti otrok, ki je v porastu in dobesedno požira generacije mladih. V tenkočutni pripovedi o materi in hčerki je ob Winsletovi zaigrala tudi njena 22-letna hči Mia Threapleton.

»Če bi lahko to nagrado prerezala na pol, bi polovico dala moji hčerki,« je Winsletova razkrila v zahvalnem govoru in o napornem snemanju povedala: »Bili so dnevi, ko je bila prava agonija, ker se je morala prepustiti izredno strašnim emocijam, vzela mi je sapo.«