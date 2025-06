Gabi Novak je pred desetimi leti izgubila moža Arsena, zdaj pa je ostala še brez edinca

Matija Dedić je preminil v starosti 52 let, njegov odhod pa je velika izguba za hrvaško glasbo. Za seboj je pustil partnerico Marino in hčerko Lu, ki je šla po očetovih stopinjah in se posvetila glasbi, pa tudi mater Gabi Novak.

Za hrvaško glasbeno divo je to že druga izguba v desetih letih. Leta 2015 je namreč izgubila moža Arsena Dedića, katerega smrt je v njenem življenju pustila veliko praznino. Po moževi smrti je povedala, da so ji edinec sin in njegova družina največja opora. Povedala je tudi, da jo skrbi za sina. Po Arsenovi smrti je Gabi v intervjuju spregovorila o tem, kako se znajde brez njega, omenila pa je tudi, da jo skrbi za sina.

V Zagrebu je popoldne umrl znani hrvaški kantavtor in pesnik Arsen Dedić, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Star je bil 77 let. Konec julija so ga zaradi sepse sprejeli na intenzivno nego v zagrebški klinični center, stanje pa se mu je nato drastično poslabšalo. Dedić je leta 2004 prestal težavno operacijo presaditve jeter. Po njej je moral glasbenik redno jemati zdravila, ki zmanjšujejo imunski odziv telesa. To je najverjetneje prispevalo k infekciji, ki je sledila vstavitvi umetnega kolka sredi julija. Po neuradnih podatkih, na katere se sklicuje Hina, je umrl zaradi odpovedi več organov, ki je bila posledica sepse in gangrene črevesa. Medtem ko je bil glasbenik v bolnišnici, ga je dosegla vest iz ZDA, da se je njegov prvi album Čovjek kao ja iz leta 1969 znašel v zbirki newyorškega Muzeja sodobne umetnosti (MoMA). Z njim je Dedić požel velik uspeh. Album je osvojil naziv zlate plošče in bil prodan v 60.000 izvodih.

»Moja vnukinja že obiskuje srednjo šolo, stara je 16 let in je dobra učenka. Sin Matija prav tako zelo veliko dela, še več, kot bi bilo treba. Že me skrbi za njegovo zdravstveno stanje, vse to je težko prenesti, a moja snaha je čudovita in ona je tista, ki drži vse niti v svojih rokah,« je takrat poudarila glasbena diva.