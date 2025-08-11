Gabi Novak in Arsen Dedić sta bila poročena 52 let, sin Matija šel po njunih stopinjah

Gabi Novak je umrla v 90. letu starosti. Zadnje obdobje njenega življenja ni bilo lahko. Po tem, ko je pred desetimi leti izgubila moža Arsena Dedića, je pred komaj dvema mesecema ostala še brez sina Matije Dedića.

Ljubezenska zgodba Gabi Novak in Arsena Dedića se je začela v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Spoznala sta se pred nekdanjim televizijskim studiem na vogalu Šubićeve in Zvonimirove ulice v Zagrebu. Arsen je nekoč povedal, da je bil takrat šele začetnik v glasbi, Gabi pa že velika diva, ki je pela tudi z Louisom Armstrongom.

Glasba ju je povezala. Začel je pisati zanjo in njun odnos je bil sprva strogo poslovne narave. Sčasoma pa je poslovno sodelovanje preraslo v prijateljstvo, nato v ljubezen in zakon.

»Vse je potekalo počasi, šla sva skozi prijateljstvo, bila drug drugemu kot brat in sestra in nekega dne oba ugotovila, da sva si usojena,« je nekoč dejal pokojni Dedić.

Oba sta bila takrat poročena

Ko sta se spoznala, sta bila oba že poročena. Arsen je bil takrat mož Vesne Matoš (nečakinje A. G. Matoša), s katero je imel hčer Sandro, Gabi pa je bila poročena s Stipicom Kalogjerom, svojim drugim možem (pred tem je bila poročena z Bogdanom Debenjakom).

O njuni romanci so mediji začeli pisati šele konec sedemdesetih let. Novinarka revije Plavi vjesnik je izvedela, da se obeta poroka, in to tik pred njunim odhodom na turnejo v nekdanjo Sovjetsko zvezo, s katere je bila nepričakovano »odstranjena« Josipa Lisac. Na njeno mesto je prišla Gabi in tako odpotovala skupaj z Arsenom. Na zakon je pristala šele po rojstvu sina Matije, leta 1973.

»Nekdo bdi nad mano«

»Prva pesem, ki sem jo napisal za Gabi, je bil prevod Gershwinove ‘Someone to Watch Over Me’ (‘Nekdo bdi nad mano’). To je bilo leta 1958. Tako da se pri nama vse prepleta,« je pripovedoval Arsen, ko je opisoval začetek njune povezanosti.

»Najpomembnejše za pevko je, da je lepa. Res je, Gabi ima prijeten in lep glas, a če ne bi bila tako lepa, ne bi nikoli bil z njo. Ne bi ji pisal,« se je nekoč pošalil Arsen.

Podpora med rehabilitacijo

Leta so minevala in živela sta mirno življenje vse do leta 2004, ko so Arsena prepeljali v Padovo, kjer so mu presadili jetra. Prav Gabi mu je bila v tistih trenutkih največja opora. Tako je bilo tudi po operaciji kolka.

»Ves čas sem bila ob njem, ker mu je bilo težko iti v bolnišnico. Tam bo ostal pet dni, nato pa dva tedna na rehabilitaciji v Krapinskih Toplicah,« je tedaj optimistično povedala Gabi, dodala pa, da komaj čaka, da si opomore, da se bosta lahko skupaj umaknila od mestnega vrveža in odšla nekam na morje. Žal te priložnosti nista dočakala. Arsen je umrl 17. avgusta 2015, poroča index.hr.