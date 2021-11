Freida Pinto postala mamica

Datum, ki je še posebno globoko vklesan v srce Freido Pinto, je postal 21. november! Ta je bil za indijsko lepotico že prej poseben, saj se je na ta poznonovembrski dan rodil moški njenih sanj, fotograf Cory Tran, v katerega se je zaljubila pred tremi leti in s katerim sta se lani skrivaj poročila.

Skrivaj sta se poročila že lani, a to razkrila šele pretekli mesec. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Letos pa je prepojen s kar dvojnim odmerkom sreče in ljubezni, saj je prav na rojstni dan njenega ljubega na svet prišel njun prvorojenec, zalit fantič Rumi-Ray. »Najlepše rojstnodnevno darilo, boljšega si niti v sanjah ne bi mogla želeti. Hvala ti, moj sladki fantek!« ganjenosti ni mogel skriti novopečeni očka, ko je opazoval svojo Freido in njunega čudovitega novorojenčka.

Super očka bo

Hollywoodska zvezdnica, ki je svet očarala v oskarjevski uspešnici Revni milijonar, je poleti izdala, da se bo jeseni spremenilo vse. »Prihaja dojenček Tran!« je tedaj radostno čivknila igralka in pokazala svoj že pošteno zaobljeni trebušček ter žareči nasmeh. In tudi že začela razmišljati, kakšna mati si sploh želi biti.

»Mislim, da imava s Coryjem podobno zamisel, kaj in kakšno naj bi bilo starševstvo. Oba si želiva, da bi otroka vzgojila v neodvisno odraslo osebo, ne želiva ga pretirano razvajati,« je razmišljala, a priznala, da so to le besede in želje. Počakati bosta morala, da bosta videla, kako bo v resničnosti.

37 let ima novopečena mamica.

Po mesecih čakanja je naposled tu! Zaljubljenca je osrečil prihod njunega sinka, ki pa si bo moral rojstnodnevno slavje deliti z očkom. »Vse najboljše, očka Cory! Slavim te kot mojega moža, prijatelja in partnerja. Presrečna sem, da že zdaj vidim, da ne boš le očka, temveč super očka, da si bom ob pomanjkanju spanca lahko vsaj nekoliko oddahnila in spočila,« je zapisala Freida, že zdaj prepričana, da je njuni mali Rumi-Ray neizmerno srečen fantek.