Ministrica na naslovnici revije za odrasle, država gori, protesti povsod (FOTO)

Francoska ministrica v vladi Emmanuela Macrona Marlène Schiappa se bo pojavila na naslovnici revije Playboy. V intervjuju, ki bo obsegal kar 12 strani francoske izdaje priljubljene revije, se bo pojavila popolnoma oblečena. V aprilski številki revije govori o pravicah žensk in LGBTQ oseb.

Njeno odločitev, da se pojavi na prvi strani, so kritizirali nekateri kolegi politiki, ki se trenutno soočajo z nemirom javnosti zaradi Macronovih pokojninskih reform.

Množične stavke

Predlog za dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let je sprožil množične stavke in nasilne proteste, kakršnim Francija ni bila priča že leta. Poslanka Zelenih Sandrine Rousseau je za TV kanal BFM povedala: »Kje je spoštovanje do Francozov? Do ljudi, ki bodo morali delati še dve leti dlje, ki demonstrirajo, ki te dni ne bodo prejeli plače, ki ne morejo jesti zaradi inflacija. Nimam težav s tem, da so ženska telesa kjer koli izpostavljena, vendar obstaja družbeni kontekst.«

Francoska premierka Élisabeth Borne naj bi poklicala kolegico Schiappo in ji povedala, da poziranje za naslovnico Playboya »sploh ni primerno, zlasti v trenutnih okoliščinah«. Je pa Schiappa, ki je tudi mati dveh otrok, svojo odločitev branila na Twitterju. »Zagovarjam pravice žensk, da s svojim telesom počnejo, kar hočejo: povsod in ves čas. V Franciji so ženske svobodne. Ne glede na to, ali to moti retardirane in hinavce ali ne,« je dejala.

Najbolj kompatibilna

Urednik francoskega Playboya Jean-Christophe Florentin je dejal, da je Schiappa zaradi svojih feminističnih pogledov »najbolj kompatibilna za Playboy« od svojih kolegic. Številka revije s Schiappo na naslovnici bo na voljo od 8. aprila, poroča Mondo.

Schiappa je bila avtorica in blogerka, ki se je ukvarjala z ženskimi vprašanji, preden jo je Macron leta 2017 imenoval za ministrico. Medtem ko je bila ministrica za enakost, je uvedla zakonodajo, s katero je ulično nadlegovanje nezakonito. Nekoč je pohvalila tudi francosko kampanjo, ki so jo na družbenih omrežjih sprožili v času gibanja #MeToo in se imenuje »expose your pig«.