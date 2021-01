Frančiškan Ivan je hrvaški Martin Golob: to ga sprašujejo ljudje (VIDEO)

je 30 let star hrvaški duhovnik, frančiškan. Hrvaški mediji so ga razglasili za najmodernejšega tamkajšnjega božjega služabnika. Je zelo dejaven na družabnih omrežjih in in ima profile na YouTubu, Instagramu in TikToku, podobno kot njegov slovenski kolega iz duhovniških vrst Martin Golob Tako je nedavno razkril, kaj ga sledilci najbolj pogosto sprašujejo. Pravi, da ljudi največ vprašanj postavljajo glede vere in molitve, a ne le katoliške. »Pogosto sprašujejo tudi o depresiji,« pojasnjuje Lotar.Pravi, da pri njem ni neumnih ali prepovedanih vprašanj in da se želi približati vsem. »Ljudi ne delim na verne in ateiste«, poudarja mladi duhovnik.