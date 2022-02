Fotografija, ki je pretresla oboževalce: tako hudo je s priljubljenim didžejem (FOTO)

Gigi D'Agostino, znan tudi kot Gigi Dag (vse to je psevdonim za Luigija Celestina Di Agostina), se je v srca ljubiteljev plesne glasbe zapisal v 90. letih prejšnjega stoletja. L'Amour Toujours, Bla Bla Bla, The Riddle, Another Way, La Passion so le nekatere glasbene uspešnice priljubljenega didžeja, ne pozabimo niti na In My Mind, ki je vrhove glasbenih lestvic zasedala pred tremi leti.

Ker se zdi, da je ustvarjalna energija Gigija še vedno močna, je oboževalce še toliko bolj presenetila fotografija, na kateri je vidno oslabel in se premika ob pomoči hojice. Pravzaprav ga niti ni moč več prepoznati.

Že decembra lani je svojim sledilcem na instagramu sporočil, da se bojuje z resno boleznijo, ki ga je zelo prizadela. Spremlja jo neprestana bolečina, ki ne popusti. »Trpljenje me požira, zelo sem oslabel, a se borim. Upam, da bom našel nekaj olajšanja …« je takrat zapisal. Mesec dni kasneje je objavil fotografijo dejanskega zdravstvenega stanja. »Upam, da mi bo novo leto dalo nekaj miru in moči,« je pripisal. »Hvala za vaše misli. Veliko ljubezni, Gigi«